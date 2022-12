José Eduardo Derbez cuenta lo que le dijo Victoria Ruffo antes de su boda

José Eduardo Derbez tenía 8 años cuando conoció al político Omar Fayad, quien entonces era la pareja de la actriz Victoria Ruffo, por lo que contó cómo es que su madre le comunicó que le había pedido matrimonio.

“Me dijo: ‘¿Cómo ves esto?, tú y yo somos un equipo, somos 1, pero primero estas tú. Esta persona me esta proponiendo esta situación, ¿tienes bronca?, ¿qué piensas?’”, contó en entrevista al canal de YouTube de Yordi Rosado. “Yo quería ver feliz a mi mamá y yo la veía feliz con él. Yo la veía cuando se arreglaba, buscaba su mejor vestido, su mejor ropa cuando iba a salir con él. La veía entusiasmada, enamorada”, añadió.

La primera vez que hablaron fue cuando se lo presentó en una cena y, aunque no recuerda lo que sintió, sabe que hubo un buen clic y le cayó bien. “La primera vez que Omar pasó por mí llegó en su camioneta, se bajó, me abrió la puerta y me dijo ‘súbete’, me puso el cinturón y siempre lo molesto, le digo: ‘nunca más me volviste a abrir la puerta del coche, cómo se ve que querías ganarte al chamaco de la mujer con la que estabas saliendo”.

“Llegábamos al restaurante y me preguntaba ‘¿qué quieres comer?, ¿qué quieres pedir?’, y todo muy bonito. Ya una vez que se casaron no me volvió a preguntar, ya me avienta la carta del restaurante”, dijo entre risas.

La relación de José Eduardo Derbez con Omar Fayad

José Eduardo ha mantenido una relación cercana con Ruffo, por lo que cuando formó una nueva familia aclararon la figura que el político tendría en su vida.

“Aclaramos el punto de ‘yo tengo un papá, si quieres ausente, lo veo poco, lo que quieras’. Siempre fue este rollo de no va a sustituir a mi papá. Ni quiero que me regañe, ni me va a castigar. Sí se habló.

“Fue como de él entra a nuestras vidas como tu marido, como tu esposo, como tu novio, como lo que quieras y en mi vida entra como un amigo, un compañero, alguien que nos va a cuidar, como una figura paterna, sí, como el hombre de la casa, pero no va a sustituir a mi papá. Omar también entro así, tampoco fue de ‘yo quiero que me digas papá’”.

Sin embargo, hubo una vez en que el hijo de Eugenio Derbez intentó llamarlo de otra forma que su nombre propio. “Cuando se lo dije no me sentí cómodo, no me sentí bien. Y sentí que al mismo tiempo estaba faltando a algo. Y no lo volví a hacer”.