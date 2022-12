José Eduardo Derbez recuerda una fuerte discusión entre sus padres: ‘Le había marcado a la policía’

La relación amorosa de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo llegó a su fin en 1996, pero durante el tiempo que estuvieron juntos nació su hijo, el actor José Eduardo Derbez, por quien hubo un pleito de custodia. Tras su separación vivieron tensas situaciones con intercambio de declaraciones negativas frente a los medios de comunicación.

En una entrevista con Yordi Rosado, publicada el 25 de diciembre en su canal de YouTube, José Eduardo Derbez rememoró algunos de los momentos que compartió con sus padres: “Te voy a ser sincero, no recuerdo momentos bonitos de los tres”, en cambio aseguró que sí tiene recolección de momentos “feos”.

“Tengo entendido que ellos estuvieron como un tiempo juntos, después como que terminaron, regresaron, me tienen a mí y ya vivían juntos”, explicó el también youtuber al señalar el momento en el que Eugenio Derbez se fue de su hogar:

“Según recuerdo a los cinco años, ellos se separan y sí recuerdo perfectamente el día en el que se fue mi papá de la casa, recuerdo que se estaban peleando muy fuerte y él agarró sus cosas y se fue”.

Mucho se ha especulado sobre las razones detrás de su alejamiento tras una supuesta ‘boda falsa’ efectuada por Marcial Casale y en la actualidad no mantienen contacto.

La actriz reconocida en telenovelas mexicanas aseguró hace unos meses vía Sale el sol cuál sería la única manera en que podría tener un momento junto al ganador del Oscar por CODA: la boda de José Eduardo:

“Ahí sí, pero nada más ahí. Él en su mesa y yo en la mía, claro, y nos damos la paz también y también decimos: ‘por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa’. No le deseo daño, no le deseo mal, le deseo bien. Si está bien mi hijo también va a estar contento porque va a ver a su papá bien”.

Una de las peleas más fuertes de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

José Eduardo relató una de las ocasiones en las que sus padres discutieron fuertemente a causa de la situación de su custodia: “Estuvo muy feo porque tengo entendido que había una restricción en ese momento. Tenía que estar mi mamá o la ‘nana’ si veía a mi papá”.

En aquel entonces, cuando la relación de sus padres no era la mejor, su salida del colegio se encontraba atada a que fuera su madre, su niñera o el chofer: “Mi papá, por sus huesos, decidió pasar por mí al colegio. Brincándose al creo que juez y los permisos. Según yo también por ser Eugenio Derbez que iba empezando su apogeo ayudó a que la maestra dejara que me fuera con él”.

Fueron a comer con su papá al restaurante Un Lugar de la Mancha y estaba platicando con Eugenio Derbez cuando vio su teléfono y le dijo “ya te tengo que regresar”: “Cuando regresamos a mi casa, mi mamá se había vuelto loca. Creo que ya le había marcado a la policía. Yo llegué normal y me dijo mi madre ‘súbete’”.

José Eduardo Derbez explicó que vio a su madre tan enojada que prefirió subirse y que “seguro le fue muy mal a mi papá”.

“En la casa de mi papá, su ropa tenía hongos, olía a humedad; tenía goteras, las camas olían feo; había poca comida, si queríamos pedir, era un pedo porque era, ‘dile a Vadhir, pues sí pero uno pa’ todos’... era austeridad”, relató.

El mexicano explicó que a lo largo de su niñez fue “muy consentido” por parte de su madre: “Yo me la pasaba en Televisa jugando, paseando, prefería ir a Televisa que a la escuela”, agregó el actor al explicar que a veces no iba a la escuela para acompañar a Victoria Ruffo.

La relación de José Eduardo Derbez con Victoria Ruffo

En aquella entrevista, también mencionó cómo es su relación con Victoria Ruffo: “Mi madre es, bueno ella me crió, hemos sido muy unidos. Ella es muy rara la verdad, pero es como una mamá entre exigente pero al mismo tiempo también es ‘barco’ y como buena géminis tiene personalidades muy raras. Era la típica que exigía calificaciones y al día siguiente faltábamos a la escuela”. Además, tiene un “humor negro” que a veces no muestra mucho.

El actor no perdió la oportunidad de relatar una anécdota que involucraba a su padrino y Victoria Ruffo. Relató que en aquel entonces la actriz de Simplemente María (1989) le pidió a su hijo ir a un evento en Pachuca, Hidalgo.

Sin embargo al despedirse de ella se topó con una reacción inesperada: “Agarró mi maleta, voy al cuarto de mi mamá para despedirme de ella y me dice ‘¿para qué vas? Y tomar carretera a esta hora, mejor no vayas’ ”, dijo entre carcajadas.

“Ya hay veces que yo no le creo”, comentó Derbez, “esa ‘lagrimita’ ya me la sé, la conozco tan bien que si sé cuando es llanto de que sí le está doliendo y cuando es de ‘chantajito’... Me ha tocado verla llorar mientras ella se ve llorar”, explicó entre risas.

Por otra parte, el mexicano también describió a su papá en la entrevista con Yordi Rosado. “No toma, no fuma, no se desvela, no le gusta la fiesta, nada. Son polos opuestos”.