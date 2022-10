¿Se reconcilian? José Eduardo responde sobre oraciones de Victoria Ruffo por Eugenio Derbez

El accidente que sufrió hace unas semanas el actor y comediante Eugenio Derbez alarmó a su familia, seguidores y colegas del mundo del espectáculo e incluso a su expareja Victoria Ruffo.

La actriz y madre de José Eduardo Derbez confesó ante la prensa que ha rezado por la pronta recuperación de Eugenio Derbez tras la lesión de hombro que padece por caerse jugando realidad virtual.

El gesto de preocupación de Victoria Ruffo provocó la reacción de Alessandra Rosaldo, actual pareja de Eugenio, sin embargo, su hijo José Eduardo descartó una posible reconciliación o acercamiento entre sus padres.

“No, nada, nada. Mis papás no tienen contacto hace muchísimos años, no tienen por qué. Pero no hay ningún rencor ni ningún odio”, comentó José Eduardo Derbez en una entrevista para el programa Ventaneando.

Aunque ya no hay relación cercana entre Victoria y Eugenio, la actriz protagonista de Corona de Lágrimas se preocupó por el director y productor de No se aceptan devoluciones al saber de su lesión y ha estado al pendiente de su estado de salud.

“Obviamente mi mamá se preocupó cuando le pasó el accidente a mi papá, pero hasta ahí. Nada más me dijo ‘¿Cómo va?’ y yo le contesté ‘Bien’”, comentó el actor para Ventaneando.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se separaron en 1996 y se enfrentaron en un proceso legal por la custodia de su único hijo juntos, José Eduardo. Desde entonces, han mantenido una tensa relación con intercambio de declaraciones negativas frente a los medios de comunicación.

Sobre la recuperación de su padre Eugenio tras someterse a una cirugía de emergencia, José Eduardo Derbez dijo que “va muy bien”, pero aún falta mucho para que regrese a sus actividades normales y publique más contenidos en sus redes sociales.

“Va recuperándose y con terapias. Es un proceso lento, pero va mucho mejor, la verdad. Le está echando muchas ganas”, reconoció el segundo de los hijos de Eugenio Derbez. “Va a estar un buen rato en rehabilitación y él sabrá que poner en sus redes cuando esté listo”.