¿Por qué no eres un niño normal? José Eduardo Derbez explica por qué tiene un ataúd en su casa

José Eduardo Derbez, el segundo hijo de Eugenio Derbez, ha comentado en múltiples ocasiones que tiene un ataúd en su casa, pero ¿cuál es la razón?

Se trata de un féretro negro con interiores rojos que el hijo del intérprete de Ludovico Peluche tiene en su habitación, según se ha podido observar en las historias de Instagram de la actriz Ariadne Díaz.

La caja incluso cuenta con un vidrio transparente para que se pueda ver a la persona que se encuentra en el interior del ataúd.

Durante una entrevista, José Eduardo Derbez bromeó al señalar que en lugar de dormir en una cama utiliza el ataúd para descansar todas las noches.

José Eduardo Derbez le presumió su ataúd a la actriz Ariadne Díaz. (Foto: Instagram / @ariadne_diaz)

¿Por qué José Eduardo Derbez tiene un ataúd?

El hijo de Victoria Ruffo se ha sincerado en otras ocasiones sobre sus razones de este particular artefacto.

En una entrevista con el programa Pinky Promise, el actor mexicano dijo: “Me gustan mucho las cosas góticas, las cosas oscuras y así. A los 15 años tuve mi época de pintarme los labios de negros y ponerme botas negras. Cuando empezó la pandemia dije ’¿por qué no?‘ y lo mande a comprar”.

José Eduardo Derbez confesó que, por miedo a comprar un ataúd usado, optó por pedir que se hiciera a su medida.

“En una fiesta me puse muy borracho y decidí dormirme ahí, pero lo cerré por completo. Gracias a Dios, mi mejor amiga se quedó a dormir en mi casa”, agregó.

Sobre la primera vez que lo llevó a casa, José Eduardo comentó que no podía dormir. “La primera noche sí me dio mucho miedo, sí dije: ‘no manches’, no sabía si sacarlo (...) En la noche me paraba para ir a verlo al otro cuarto y decía: ‘está todo bien’. Me costó un poco de trabajo acomodarme porque sí me sentía como si mi casa fuera Gayosso”, dijo.

“¿Sabes qué? He tenido ganas de echar pasión ahí adentro. Entonces no se puede. Es imposible (...) yo te aseguro que en las funerarias los que cuidan a huev* han metido a la novia y han echado pasión ahí”, bromeó en compañía de su hermano Vadhir Derbez.

José Eduardo Derbez también relató que “tenía un altar con cosas negras y la Santa Muerte. Era una cosa mía de tener cosas góticas”, pues aseguró que no es creyente de aquella figura, pero que siempre ha sentido una atracción por artículos de ese estilo.

Anteriormente, en uno de los programas de Unicable, el actor comentó: “siempre he tenido ganas de tener uno. Le comenté a mis cuates si lo veían mal y me dijeron que no” al referirse al ataúd que tiene en su habitación.