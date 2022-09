Alessandra Rosaldo reacciona a rumor sobre accidente de Eugenio Derbez que involucra a Vadhir

El accidente que sufrió Eugenio Derbez a finales de agosto ha desatado muchos rumores sobre su estado de salud o lo que habría provocado que el comediante se lesionara el hombro en múltiples partes, como el que señala que fue a causa de una discusión que tuvo con su hijo Vadhir.

Al respecto, José Eduardo Derbez, uno de los hijos de Eugenio, reaccionó al rumor asegurando que esto no era cierto. Y ahora fue el turno de Alessandra Rosaldo, esposa del actor, de hablar sobre el tema que ha causado revuelo en redes sociales.

Alessandra Rosaldo habla sobre rumores de que Vadhir golpeó a Eugenio Derbez

La cantante fue interceptada por diferentes medios de comunicación en el AICM, donde se detuvo para hablar sobre aquel rumor que nació por un video del youtuber Alejandro Zúñiga, a pesar de que ya se había hablado sobre el motivo de su accidente.

“Por un lado nos da risa, pero por otro nos da tristeza y por otro lado nos alarma. ¿Hasta dónde es capaz de llegar la gente? Y qué triste que la verdad no les sea suficiente, que siempre tengan que estar buscando... no sé qué es lo que están buscando”, aseveró Alessandra Rosaldo, quien agregó que afortunadamente son medios pequeños, y son los menos; sin embargo no resta importancia a que se difunda este tipo de información.

“Terrible, hay gente que se atreve a aseverar cosas, a asegurar como si hubiera estado ahí, como si lo hubiera presenciado, como si tuviera algo que lo comprobara”, dijo.

De igual forma, se cuestionó lo que es capaz de hacer una persona por tener reconocimiento o seguidores en Internet, e incluso pensó en todo lo que se difunde en medios, y la veracidad de los hechos.

“Me da miedo lo que la gente es capaz de inventar y hasta dónde son capaces de llegar con tal de llenar un espacio o con tal de likes o seguidores, no sé qué es lo que buscan, pero es muy fuerte y entonces me pregunto ¿cuánta verdad hay en los medios? Igual y ninguna, entonces nada es cierto”.

La integrante de Sentidos Opuestos fue cuestionada acerca de llevar hacia lo legal la noticia falsa que provocó miles de reacciones en redes sociales, sin embargo descarta esta posibilidad. “No nos gusta invertir nuestro tiempo en eso, no es algo que hayamos platicado ni mucho menos”.

Para finalizar, la también presentadora mencionó que no han hablado con Vadhir sobre el tema, pues cuando se juntan en familia de lo que menos hablan es sobre los chismes que surgen en redes sociales y algunos medios de comunicación.