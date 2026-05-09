Agreden con bates y fierros a candidata de Morena en Coahuila; denuncian intento de feminicidio

Militantes de Morena y PT fueron agredidos durante actividades de campaña en San Pedro, Coahuila.

Saltillo, Coah. – Morena y el Partido del Trabajo (PT) interpusieron una denuncia formal por tentativa de feminicidio tras una agresión directa contra la candidata a diputada local por el Distrito 4, Delia Aurora Hernández Alvarado.

El ataque ocurrió este sábado 9 de mayo en la Plaza de la Secundaria Covantes, en San Pedro de las Colonias, en la región Laguna de Coahuila, y dejó como saldo al menos 10 militantes heridos.

De acuerdo con testimonios y videos del equipo de campaña de la candidata, la agresión fue perpetrada por un grupo de hombres armados con bates y fierros quienes cubiertos del rostro, interceptaron a los militantes, en su mayoría mujeres, mientras realizaban actividades políticas en el territorio.

Debido a la gravedad de las lesiones, hasta ahora ocho de los heridos tuvieron que ser trasladados de urgencia para recibir atención médica en las instalaciones del ISSSTE y la Cruz Roja, de esa localidad. La dirigencia estatal de Morena informó que, tras los hechos, integrantes del equipo acudieron de inmediato a la Fiscalía para interponer las denuncias correspondientes.

Morena interpone denuncia por tentativa de feminicidio

El organismo político también emitió un comunicado oficial condenando enérgicamente lo que calificaron como una tentativa de feminicidio y de homicidio contra Delia Hernández. Según el documento oficial, el acto fue una agresión organizada que puso en riesgo la vida de la candidata y su equipo de trabajo.

La dirigencia del partido señaló directamente a Edgar Sánchez, militante del Partido Revolucionario Institucional y de la Unidad Democrática de Coahuila (PRI-UDC), como el responsable de estos hechos, afirmando que se encontraba en el lugar mientras operaba el grupo de choque que ejecutó las agresiones y amenazas.

Ante la magnitud del ataque, Morena ha solicitado formalmente a la Fiscalía General del Estado que la investigación no minimice los hechos y se catalogue como tentativa de homicidio, dadas las amenazas directas y la violencia física empleada.

Asimismo, se han solicitado medidas de protección urgentes ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para salvaguardar la integridad de la candidata Hernández Alvarado.

PRI niega tener relación con señalado de agresión

Sobre el hecho, el Partido Revolucionario Institucional en Coahuila negó conocer a Edgar Sánchez y tener relación alguna con él.

Una revisión hemerográfica registra a Edgar Sánchez como excandidato a alcalde de San Pedro de las Colonias por Morena, con trayectoria como regidor por el mismo partido.

Sin embargo, esta versión contrasta con evidencia fotográfica donde se observa a Edgar Sánchez Garza, participando en el registro de la candidata de la coalición PRI-UDC, Cristina Amezcua, portando un chaleco oficial de Unidad Democrática de Coahuila.

Existen registros de qué en el año 2024, Delia Hernández señaló a Edgar Sánchez de violencia política de género y amenazas de muerte. Edgar Sánchez contrarresto esa declaración, asegurando que la demandaría por daño moral. Otro es el del año 2019, cuando la entonces alcaldesa de San Pedro de las Colonias, Patricia Oralia Falcón acusó de violencia política de género a Sánchez Garza.

Hasta el cierre de esta nota, no existe un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades locales ni de la persona señalada como responsable, por lo que la Fiscalía será la encargada de determinar las responsabilidades legales conforme avance la indagatoria.