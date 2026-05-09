Liga MX Chivas vs. Tigres EN VIVO HOY: Horario y dónde ver los cuartos de final de vuelta

Chivas va por la remontada ante Tigres en los cuartos de final de vuelta de la Liga MX (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, CD Guadalajara, Tigres UANL).

La Liguilla del Clausura 2026 entra en una etapa decisiva con el partido de vuelta entre Chivas de Guadalajara y Tigres UANL, serie que llega con ventaja para el conjunto regiomontano tras imponerse 3-1 en el encuentro de ida disputado en el Estadio Universitario ‘Volcán’.

El Guadalajara cierra la eliminatoria en el Estadio Akron con la necesidad de ganar por al menos dos goles para avanzar a las semifinales de la Liga MX. El criterio de desempate favorece a las Chivas por haber terminado en mejor posición durante la fase regular del torneo.

Chivas Guadalajara vs. Tigres UANL en la Liguilla: Fecha, horario, sede y transmisión de cuartos de final de vuelta

El partido de vuelta entre Chivas y Tigres se jugará este sábado 9 de mayo de 2026 en el Estadio Akron, casa del CD Guadalajara, antes de que sea entregado a FIFA para el Mundial 2026:

Partido: Chivas Guadalajara vs. Tigres UANL

Chivas Guadalajara vs. Tigres UANL Instancia: Cuartos de final de vuelta del Clausura 2026

Cuartos de final de vuelta del Clausura 2026 Fecha: Sábado 9 de mayo de 2026

Sábado 9 de mayo de 2026 Horario: 19:07 horas (tiempo del centro de México)

19:07 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Akron

Estadio Akron Transmisión: Prime Video

La serie quedó inclinada a favor de Tigres después del triunfo 3-1 conseguido en Nuevo León. Con ese resultado, el Guadalajara necesita imponerse por diferencia de dos anotaciones para clasificar a semifinales gracias a su posición en la tabla general.

¿Cómo llegan Chivas Guadalajara vs. Tigres UANL al partido de vuelta de la Liga MX?

El primer encuentro de la serie dejó a Tigres con ventaja después de remontar el marcador en el Estadio Universitario. Guadalajara se adelantó apenas al minuto 11 con un gol de Ricardo Marín, quien definió de zurda tras quitarse la marca del brasileño Rómulo.

Sin embargo, el equipo dirigido por Guido Pizarro reaccionó antes del descanso. Tigres empató el encuentro con un remate de cabeza de Jesús Angulo al minuto 45 tras un tiro de esquina.

En la segunda mitad, los regiomontanos tomaron el control del marcador. Juan Brunetta anotó el 2-1 al minuto 52 luego de una asistencia de Fernando Gorriarán, mientras que Diego ‘Chicha’ Sánchez marcó el tercero apenas tres minutos después en un contragolpe también iniciado por el mediocampista uruguayo.

Guadalajara intentó responder con modificaciones ofensivas realizadas por Gabriel Milito, pero dejó espacios en defensa y Tigres generó nuevas oportunidades. El marcador ya no se movió y la serie quedó 3-1 para los felinos.

Además del resultado deportivo, la eliminatoria estuvo marcada por la polémica alrededor de los futbolistas convocados por Javier Aguirre para iniciar la concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

La Federación Mexicana de Futbol informó que los jugadores convocados debían reportarse al Centro de Alto Rendimiento antes de las 20:00 horas del miércoles 6 de mayo, con la advertencia de quedar fuera de la Copa del Mundo en caso de no presentarse.

En medio de esa situación, Chivas emitió un comunicado para confirmar que sus seleccionados acudirían a la concentración nacional.

“En Chivas respetamos los deseos de nuestros jugadores por representar a México en el Mundial 2026, y de ninguna manera seremos un factor que trunque esa posibilidad”, señaló el club.

El conflicto surgió después de que, según reportes, Alexis Vega y Jesús Gallardo habían recibido autorización para disputar compromisos con Toluca mientras jugadores del Guadalajara ya habían sido llamados a concentrarse.

Entre los futbolistas convocados por Javier Aguirre aparecen varios elementos de Chivas: Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando ‘Hormniga’ González.

La concentración rumbo al Mundial también generó cuestionamientos en el futbol mexicano debido a que varios equipos consideran que perder futbolistas durante la Liguilla afecta el nivel competitivo de la fase final.

En la fase regular, Guadalajara terminó segundo de la tabla general con 36 puntos, misma cantidad que Pumas, aunque con menor diferencia de goles. Tigres clasificó en el séptimo puesto con 25 unidades.

Todos los partidos de cuartos de final de la Liga MX

Así marchan las series de cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX:

La Liguilla del Clausura 2026 se disputa bajo el formato de marcador global. En caso de empate en la serie, avanzará el club mejor ubicado en la tabla general, sin tiempos extra ni penales.

Con información de EFE