Comisión Disciplinaria de la FMF niega alineación indebida en la ida de América vs. Pumas

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) terminó con la polémica por una posible ‘alineación indebida’ durante la ida del América vs. Pumas por los cuartos de final del Clausura 2026 en la Liga MX.

En el minuto 62 del Clásico Capitalino, hubo una controversia con una sustitución de los azulcremas. El cuerpo técnico de André Jardine entregó la papeleta sacar del campo a Miguel ‘Shocker’ Vázquez para darle ingreso a Thiago Espinosa.

Sin embargo, de forma simultánea, los médicos estaban revisando al uruguayo Sebastián Cáceres, quien tenía que abandonar la cancha por un fuerte golpe en la cara.

De acuerdo con la Comisión, “se realizó un ajuste en la sustitución inicialmente anunciada, autorizándose finalmente el ingreso del jugador #22 en lugar del jugador #4”.

¿Qué resolvió la Comisión Disciplinaria sobre el cambio de Sebastián Cáceres en el América vs. Pumas?

La Comisión aseguró que la confusión se trató únicamente de una “omisión en el proceso de sustituciones de jugadores” en el momento en que el América se arrepintió de último minuto sobre el jugador que saldría por la lesión.

Además, especificaron que esta omisión “no corresponde a los supuestos normativos de alineación indebida”, que se discutió durante las últimas horas.

Una alineación indebida ocurre exclusivamente con “la participación de jugadores no registrados en la hoja de alineación; la intervención de jugadores o integrantes del cuerpo técnico suspendidos; el incumplimiento de las condiciones de alineación establecidas en el Reglamento; o la suplantación de jugadores o integrantes del cuerpo técnico”, especifican.

Además, le impusieron una multa al América sobre la cual no especificaron la cantidad “por no respetar el número de oportunidades y/o momentos de sustituciones previstas”.

Como punto final, explicaron que, de ser el caso, determinarían “la responsabilidad del Cuerpo Arbitral“.