Audias ‘N’, ‘El Jardinero’, es vinculado a proceso: FGR lo imputa por uso de armas

Audias ‘N’, conocido como ‘El Jardinero’, fue vinculado a proceso por un juez federal este lunes 4 de mayo, luego de una audiencia virtual en el Penal del Altiplano en el Estado de México.

‘El Jardinero’, que sería una de las principales figuras del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, libró la extradición inmediata la semana pasada, luego de que una jueza admitiera un amparo para evitar su traslado.

Sin embargo, Audias ‘N’ permanecerá en prisión mientras se resuelve el juicio de su amparo y continúan las investigaciones en su contra.

Se desconoce cuánto tiempo falta para que se cumpla la extradición a Estados Unidos, que desde 2021 ofrece 5 millones de dólares a cambio de información para dar con su paradero.

¿De qué delitos acusan a Audias ‘N’, ‘El Jardinero’?

En México, la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Audias ‘N’, ‘El Jardinero’, de delitos como posesión de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Sin embargo, Audias ‘N’ es acusado en Estados Unidos por otros delitos más allá de la portación de armas, y lo señalan por delitos como conspiración y distribución de sustancia controlada para su importación ilícita.

‘El Jardinero’ es señalado de traficar hasta 67 toneladas de droga, además de ser uno de los operadores de más alto rango en el CJNG.

El Gabinete de Seguridad detalló el 28 de abril pasado, un día después de su detención en Nayarit, que Audias ‘N’ tenía intenciones de volverse el principal líder del CJNG tras la muerte del ‘Mencho’, además de mantener negocios ilegales, entre elos una red de extorsión a transportistas de combustible y de carga.

Como líder regional del CJNG en estados como Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Guerrero y Michoacán, ‘El Jardinero’ es señalado como el responsable del tráfico de estas drogas: