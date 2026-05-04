Masacre en DBar de Tabasco: Vinculan a proceso a Sergio ‘N’

Tras el ataque al DBar, los centros nocturnos en Villahermosa cerraron durante un tiempo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco informó que obtuvo la vinculación a proceso de Sergio ‘N’, señalado como presunto responsable del delito de homicidio calificado en pandilla, relacionado con la masacre ocurrida en el antro DBar, en la zona de Tabasco 2000, en Villahermosa.

De acuerdo con la autoridad, los hechos se remontan al 23 de noviembre de 2024, cuando un ataque armado en el DBar de Tabasco dejó seis jóvenes muertos y al menos 10 personas lesionadas.

La FGE detalló que el pasado 23 de abril, elementos de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía Especializada de Homicidios Dolosos, notificaron a Sergio ‘N’ de una orden de aprehensión en su contra, misma que fue girada por un juez de Control de la Región Judicial Nueve.

El imputado ya se encontraba recluido en el Centro Penitenciario número 1.

Durante la audiencia inicial celebrada este lunes 4 de mayo de 2026, el órgano jurisdiccional resolvió vincularlo a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual concluirá el próximo 4 de julio.

La Fiscalía subrayó que al imputado se le presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del proceso, hasta que se determine su responsabilidad mediante sentencia.

¿Qué ocurrió en el DBar de Tabasco?

Meses atrás, la FGE informó que el ataque fue perpetrado por un grupo armado que ingresó al establecimiento con el objetivo de ejecutar a un objetivo en particular; sin embargo, otras personas que se encontraban cerca también resultaron víctimas.

Desde el inicio de las investigaciones se recabaron videos del lugar y de cámaras cercanas para esclarecer lo ocurrido.

Este caso ha derivado en diversas capturas. El 9 de diciembre de 2024 se logró la detención de uno de los primeros implicados durante operativos en el municipio de Centro.

Posteriormente, el 1 de diciembre de 2025, autoridades estatales confirmaron la captura de Cristian o Abel ‘N’, alias ‘El Montana’, identificado como uno de los presuntos autores materiales del ataque.

Además, en abril de 2025 fue detenido Rodolfo ‘N’, alias ‘El Cubano’, considerado otro de los participantes en la agresión y cuya captura fue difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El caso se mantiene abierto, pues se presume que habrían sido cinco los atacantes.