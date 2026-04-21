Choque entre camión de carga y convoy militar deja tres soldados muertos y siete heridos en Tabasco

Un video compartido en redes sociales muestra las labores de rescate que los propios soldados realizaron tras el accidente.

Un accidente automovilístico en el que estuvo involucrado un convoy de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dejó como saldo preliminar tres soldados sin vida y siete lesionados la tarde de este martes, en la carretera Frontera–Ciudad del Carmen, Tabasco.

El percance ocurrió alrededor de las 16:00 horas, a la altura del kilómetro 15, en las inmediaciones de la comunidad Nueva Esperanza, perteneciente al municipio de Centla, cuando un vehículo de carga pesada presuntamente chocó contra varias unidades oficiales.

Luego del impacto, se activaron los protocolos de emergencia, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio.

Testigos grabaron videos de la unidad incendiándose, mientras los militares realizaban las primeras acciones para auxiliar a sus compañeros.

Al parecer, los soldados pertenecen al 11/o. Batallón de Infantería, con sede en Mérida, Yucatán, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Trasladan a heridos a hospitales militares

Unidades médicas, personal de Protección Civil y elementos de seguridad acudieron al lugar para realizar labores de rescate y brindar atención a los lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, diez personas resultaron afectadas: tres fallecieron en el sitio y siete más fueron trasladadas para recibir atención médica.

Los heridos fueron llevados inicialmente al Hospital Naval de Frontera y se reportó que posteriormente serían referidos al Hospital Militar en Villahermosa para su seguimiento.

La zona fue acordonada por autoridades, quienes llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente. La Sedena no ha emitido ningún comunicado oficial.

Violencia acecha a Tabasco pese a jornada de la paz

Este accidente se suma a un hecho violento ocurrido este mismo martes en Villahermosa, donde un hombre fue ejecutado a balazos al interior de la carnicería “El Jarocho”, ubicada en la colonia El Espejo

De acuerdo con testigos, un sujeto con casco ingresó al establecimiento y disparó contra la víctima, quien presuntamente era el encargado del negocio.

Tabasco sufrió en las últimas horas hechos de violencia, como el ataque a una carnicería. (Quadratín)

Posteriormente, el agresor huyó a bordo de una motocicleta en la que ya lo esperaba un cómplice.

Llama la atención que esto ocurrió a poca distancia de donde autoridades estatales y federales realizaban una “jornada por la paz”, orientada a la reconstrucción del tejido social y la disminución de la incidencia delictiva.