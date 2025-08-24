Volcadura de una combi en la autopista México-Pachuca deja una persona muerta y 13 heridas

La volcadura de una combi dejó un saldo de una persona muerta y 13 más lesionadas, en un fuerte accidente que se reportó al amanecer de este domingo sobre la autopista México-Pachuca.

De acuerdo a los primeros reportes, la volcadura del vehículo de transporte público ocurrió cerca de las 05:30 de la mañana, a la altura del kilómetro 14+200 de la autopista México-Pachuca, en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, donde la combi perdió el control a consecuencia de una falla mecánica.

De las 13 personas lesionadas, cinco de ellas fueron reportadas en condición de gravedad; todos viajaban a bordo de la combi con dirección hacia al paradero del metro Indios Verdes, en la Ciudad de México (CDMX).

Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales para recibir la valoración médica, mientras que la persona fallecida era una mujer de quien se desconoce su identidad y su edad.

¿Qué pasó con el chofer de la combi accidentada?

Entre las personas heridas también se encuentra el chofer del transporte, quien conducía la combi de la ruta 142, la cual se trasladaba desde San Cristóbal, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, con dirección a la CDMX y quien tendrá que responder ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

De acuerdo a testigos, minutos después de la volcadura automovilistas que pasaban por el lugar fueron los que auxiliaron a los pasajeros a salir de la combi que sufrió el accidente, aparentemente por la ponchadura de una llanta.

Uno de los carriles de la autopista México-Pachuca quedó cerrado para vehículos particulares y transportistas, debido a la presencia de elementos de la Guardia Nacional, quienes esperaron al personal del Servicio Médico Forense que llevó a cabo las pesquisas y el levantamiento del cuerpo de la mujer fallecida.

En el transporte presuntamente viajaban 20 personas del Estado de México a la CDMX.