VW Transporter T7 llega a México con diseño renovado y espíritu de la Combi

La primera generación del Volkswagen Type 2 (T1) salió a la venta en 1950 y fue llamado de esa manera porque se trató el segundo modelo de producción de la marca alemana después del Type 1, es decir, de nuestro queridísimo y emblemático “Vocho”.

VW Transporter T7

Después de 25 años de presencia en México, Transporter sigue portando el espíritu original de “la Combi” con la séptima generación (T7), convirtiendo a México en el único mercado del continente americano en tenerlo a la venta e importarlo desde Turquía.

Lo primero que hay que destacar es el diseño, que nos recuerda a la familia de vehículos eléctricos de VW, denominada ID, y que, de hecho, ya existe una versión completamente eléctrica con el espíritu de “la Combi” original, llamada ID.Buzz. El frente no es tan rudo o robusto como las generaciones anteriores, sino limpio e incluso futurista, con un nuevo diseño de grupos ópticos LED. Los rines de acero son de 16”, la longitud total es de 5.3 metros y cuenta con puerta corrediza del lado izquierdo y dos puertas traseras.

VW Transporter T7

La cabina es solamente es para conductor y pasajero, pero cuenta con una propuesta de diseño muy apegada a los modelos actuales de VW, con un cuadro de instrumentos completamente digital y una pantalla central de 13” habilitada con Apple CarPlay inalámbrico, así como diferentes espacios inteligentes. La zona de carga cuenta con 2.9 m de largo, 1.3 m de ancho y tiene una carga útil de 988 kg.

Al volante la comodidad de los dos ocupantes es prioridad a pesar de ser un vehículo enfocado en el trabajo. Esto es gracias, principalmente, al esquema de suspensión independiente en el eje trasero, que deja una gran sensación, sobre todo en caminos de terracería y muy afectados; así como a la dirección electrónicamente asistida.

VW Transporter T7

El motor 2.0 litros diesel con 110 hp y con un gran par motor de 228 lb-pie son más que suficientes para que esta mole de tres toneladas tenga un muy buen empuje por encima de las 2,000 rpm. En tanto, los cambios de la caja manual son cortos y precisos.

Por ahora llega solo la versión Cargo Van con un precio de 731,900 pesos. En septiembre llegará Transporter de pasajeros, mientras que la versión Caravelle, la más equipada y lujosa, estará disponible este diciembre.

FICHA TÉCNICA: