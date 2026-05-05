‘No vino a hacer política, vino a desayunar’: Así es Lago Azul, birriería a la que fue Claudia Sheinbaum

El local que se encuentra en el Mercado Juárez ha llamado la atención, debido a que es atendido por un inglés. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash)

Un taco de carne suave, acompañado de salsa picosa, jugo de limón, cilantro y cebolla, junto a un caldo cargado de sabor, es lo que la presidenta Claudia Sheinbaum disfrutó durante una de sus visitas a Aguascalientes.

En aquella ocasión, la mandataria hizo una breve parada en el Mercado Juárez para comer en Lago Azul, un local conocido por su birria de borrego, que tiene 70 años de tradición en la entidad.

El gran sazón de este negocio familiar no solo fue reconocido por Claudia Sheinbaum, ya que incluso apareció en uno de los episodios de Las crónicas del taco de Netflix.

El legado que comenzó Elpidio Serna Ruvalcaba se mantiene vivo a través de sus hijos e incluso nietos; tal es el caso de Lorena Serna Silva, quien tomó las riendas de uno de los locales.

¿Cómo es Lago Azul, donde comió Claudia Sheinbaum?

Lejos de todo lujo y ostentación —como el que hay en restaurantes como San Ángel Inn, frecuentado por políticos—, Lago Azul es un negocio tradicional que comenzó su historia en el Mercado Juárez de Aguascalientes, conocido por la venta de huaraches y birria.

La idea del negocio fue de Elpidio Serna Ruvalcaba, quien montó su birriería en 1956 y, con el tiempo, sus hijos se involucraron en la preparación y venta de los alimentos, tomando el control de los locales.

La sucursal de Lago Azul que visitó la presidenta luce como cualquier otro local de comida dentro de un mercado: hay algunas mesas para los comensales, así como una barra con bancos altos.

El local que se encuentra en el Mercado Juárez ha llamado la atención, debido a que es atendido por un inglés. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash)

Además, los clientes pueden ver cómo se prepara la carne, se coloca en la tortilla y se baña con un poco de consomé, ya que detrás de la barra están la plancha y las tablas de picar, en donde se terminan de realizar los pedidos.

Aunque el negocio comenzó con Elpidio, con el tiempo sus hijos optaron por abrir más sucursales de Lago Azul y encargarse cada uno de una por separado, explicó en una breve entrevista con El Financiero una de las colaboradoras del lugar, por lo cual se pueden encontrar 15 locales en la entidad.

A pesar de ello, el sabor y las recetas originales se mantienen: “es el mismo sazón de mi abuelito”, comenta Lorena Serna en una entrevista con el canal de YouTube de Artemio Aguascalientes.

¿Cómo fue la visita de Claudia Sheinbaum a Lago Azul?

Claudia Sheinbaum acudió a comer a Lago Azul en 2023. En aquel momento lo hizo en el primer local del Mercado Juárez, en donde elogió el sabor de los alimentos.

“Aquí la birria se come al vapor. Él es Don Toño, que lleva trabajando más de 60 años. Tiene una salsa muy rica, picosita”, dijo la presidenta en un video que compartió en sus redes sociales.

En una entrevista con el canal de YouTube de Artemio Aguascalientes, uno de los encargados de Lago Azul comentó que Sheinbaum ordenó tacos y comió tranquilamente, sin un fin político.

“Claro que sí, aquí estuvo almorzando, no vino a hacer política, nada más vino a desayunar y ya; vinieron diputados y senadores con ella”, comentó, e indicó que Sheinbaum ordenó “pura costillita con maciza”.

Al respecto, en su video la mandataria comenta: “está buenísima”. Aunque el encargado de la birriería afirmó que lo que más le gustó a Claudia fue la salsa con la que se acompañan los tacos.

¿Cuánto cuesta comer en Lago Azul, a donde fue Sheinbaum?

En el video de Claudia Sheinbaum, el señor Antonio explicó que la birria se prepara con carne de borrego, la cual se deja cociendo al vapor con pencas de maguey, lo que le da su toque característico.

Los precios en este establecimiento van de los 35 pesos por el taco de birria a los 780 pesos por el kilo para llevar. Además, se pueden pedir platos en paquete, que incluyen refresco y consomé desde 130 pesos. Los precios son los siguientes:

Birria

Plato chico: 130 pesos

Plato mediano: 140 pesos

Plato grande: 160 pesos

Taco: 35 pesos

Quesabirria: 45 pesos

Kilo para llevar: 720 pesos

Kilo para comer aquí: 780 pesos

Bebidas

Refresco, vaso gringa, limonada o café: 30 pesos

Vaso michelado: 20 pesos

Cerveza: de 40 pesos a 90 pesos

Postres

Cheesecake: 50 pesos

Pastel de chocolate: 50 pesos

El cheque promedio por persona es de 220 pesos, considerando que se pida un plato mediano, alguna bebida adicional y un postre. Aunque todo depende de qué sea lo que se ordene.

¿En dónde está la birriería en donde comió Claudia Sheinbaum?

Actualmente, Lago Azul cuenta con 14 sucursales, pero la que visitó Claudia Sheinbaum se encuentra dentro del Mercado Juárez de Aguascalientes, específicamente en General Guadalupe Victoria s/n, Zona Centro.

Cabe señalar que uno de los locales de Lago Azul, que está dentro del mercado, apareció en uno de los capítulos de Las crónicas del taco de Netflix, en donde llamó la atención el caso de Kevin, taquero y esposo de Lorena Serna Silva.

Se trata de un hombre originario de Inglaterra, quien decidió viajar a México con su esposa, ya que ella tomó las riendas de una de las sucursales del negocio familiar y él se unió al equipo de trabajo de la birriería. A pesar de todo, él se ha adaptado a la perfección a sus actividades como taquero.

“A lo mejor (mis papás) pensaban: va a durar muy poquito, va a decir que es muy caluroso y se va a ir, pero no. Están impresionados de la rapidez con la que agarró lo de la macheteada (...) tal vez sea el único inglés vendiendo birria en México”, afirma en el documental de la plataforma en streaming.