Con vino premium y caviar de 5 mil pesos: Así es Archiebald, restaurante de Polanco donde comió Rocha Moya

El restaurante Archiebald ofrece carnes, pescados, pastas y hasta hamburguesas en su menú. (Foto: Cuartoscuro/ Unsplash)

¿Habrá pedido unos tacos gobernador? Rubén Rocha Moya no solo ha demostrado su gusto por los mariscos yendo a ir a establecimientos como Fonda de Chalio, a donde acudió en compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante una visita que realizó a la Ciudad de México en 2024, fue visto comiendo en el restaurante Archiebald, un steak house ubicado en Polanco, donde se pueden encontrar cortes de carne de la más alta calidad.

¿Cómo es el restaurante Archiebald al que fue Rubén Rocha Moya?

El restaurante, que abrió en 2024, es un steak house que mantiene la elegancia ante todo. El estilo de la decoración es neoyorquino de los años 20, con libreros altos de madera con aplicaciones doradas e iluminación cálida.

Algunas de las paredes rompen con el estilo sobrio al añadir color y vida con murales de caricaturas de celebridades nacionales e internacionales como Marilyn Monroe y Cantinflas.

Además de contar con una barra para disfrutar de bebidas, el lugar tiene un salón bastante amplio en el que hay mesas y gabinetes. Otro de sus atractivos es la cocina.

Rubén Rocha Moya comió en Archiebald durante el 2024. (Foto: Cuartoscuro) (Presidencia)

A diferencia de otros espacios, esta es abierta, lo que significa que los comensales pueden ver en acción a los chefs de Archiebald y cada proceso de la preparación de sus alimentos.

¿Cómo fue la visita de Rubén Rocha Moya a Archiebald?

A diferencia de la ocasión en la que acudió a comer mariscos a Fonda de Chalio, cuando fue a Archiebald el gobernador de Sinaloa no presumió su visita en redes sociales; sin embargo, fue visto degustando los platillos del lujoso establecimiento.

El columnista Darío Celis fue una de las personas que ‘cachó’ al gobernador en el restaurante en septiembre de 2024 e incluso compartió una fotografía en la que se le puede ver comiendo tranquilamente.

Sobre la mesa solo hay algunas copas y un par de platos. Aunque no es claro qué comía en esa ocasión, su visita a Archiebald generó polémica.

El estilo del restaurante en donde comió Rocha Moya es elegante y sobrio. (Foto: Captura de pantalla)

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante de Polanco al que fue Rocha Moya?

Al llegar a Archiebald, en la mesa te reciben con pan caliente y un poco de mantequilla para abrir el apetito. Tras ello, puedes ordenar diversos platillos de alta cocina, aunque, al ser un steak house, los cortes de carne de res premium son la estrella.

Para acompañar o comenzar, hay guarniciones, ensaladas, pastas o sopas; y para quienes no disfrutan de la carne, hay alternativas vegetarianas, así como cocina de mar, con ostiones frescos, cóctel de camarón y caviar. OpenTable añade que estos platillos se pueden acompañar con vinos de alta gama.

Los precios de los platillos van de los 190 pesos por la crema de elote hasta los 5,000 pesos por el caviar. Algunos de los precios que se pueden encontrar en la carta son los siguientes.

Steaks

New York Strip: 1,300 pesos

Cowboy Steak: 2,280 pesos

Porter House: 1,850 pesos

Rib Eye sin hueso: 1,600 pesos

Rib Eye Kosher: 1,450 pesos

Especiales

Prime Rib al horno: 1,380 pesos

Sandwich de prime rib: 520 pesos

Tournedó Rossini: 1,200 pesos

Papa al horno con caviar: 1,100 pesos

Pollo frito: 520 pesos

Burgers

Archiebald’s Burger: 490 pesos

Hamburguesa Juicy: 430 pesos

Guarniciones

Papas saratoga: 170 pesos

Elote amarillo con cajún: 200 pesos

Espárragos y zanahorias: 280 pesos

Puré de papa: 190 pesos

Mac n’ Cheese: 280 pesos

Papas a la francesa: 155 pesos

Entradas

Dip de espinacas: 300 pesos

Carpaccio de lomo de ternera: 410 pesos

Steak tartar: 380 pesos

Crab Cakes: 480 pesos

Foie Gras: 680 pesos

Ostiones Rockefeller: 620 pesos

Crudos de mar

Ostiones frescos: 600 pesos

Cóctel de camarón: 550 pesos

Crudo de atún: 480 pesos

Caviar Giaveri: 5,000 pesos

Sopas y pastas

Rigatoni al vodka: 330 pesos

Linguini carbonara: 300 pesos

Lasaña de wagyu: 480 pesos

Sopa de cebolla: 240 pesos

Crema de elote: 190 pesos

Pescados y crustáceos

Camarones gigantes: 830 pesos

Black Cod: 890 pesos

Tenazas de cangrejo moro al grill: 1,200 pesos

El cheque promedio por persona puede alcanzar hasta 1,950 pesos, considerando que se ordene una entrada, una pasta y un plato fuerte; sin embargo, faltaría sumar los postres y las bebidas.

Archiebald se encuentra dentro del JW Marriott Polanco, en Campos Elíseos, Andrés Bello 29, Polanco, Miguel Hidalgo.