‘Acusación debe ser probada’: Ignacio Mier asegura que Enrique Inzunza no pedirá licencia

Enrique Insunza Cazarez no pedirá licencia hasta que exista un señalamiento claro en su contra, defendió Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado, en entrevista con medios de comunicación.

El senador por Sinaloa está presuntamente en la indagatoria de Estados Unidos contra nueve funcionarios en el estado por vínculos con el crimen organizado.

Al líder morenista se le preguntó si el sinaloense pedirá licencia para atender la acusación.

“No, primero tiene que probar. Tiene que haber un señalamiento puntual, una prueba plena, no es solamente un señalamiento como puedan existir. Tiene que haber rigor jurídico y rigor en el cumplimiento de los acuerdos bilaterales”.

Aseguró que la bancada de Morena actuará de forma transparente.

“Nosotros somos los primeros en la transparencia. Segundo, no escondemos ni escudamos en ninguna otra argucia jurídica ni política”.

Mier pide no anticipar juicios

Se le resaltó que -de comprobarse- debe procederse con el fuero del senador; sin embargo, dijo que ya se lo han estado diciendo, al igual que se ha dicho contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

“Me están diciendo… No, no anticipen juicios, hay que esperar el procedimiento y ver si es algo que está sustentado. O no vaya a ser otra cosa”.

Además, dijo que no tiene forma de prejuzgar a su compañero de bancada.

“Yo conozco a Enrique Inzunza, yo no tengo elementos para prejuzgar, lo digo con él y con todos, todos los integrantes del Senado y los funcionarios. Cuando hay pruebas, tampoco nosotros vamos a permitirlas o a solaparlas.

“En un principio quien acusa está obligado a probar y en el momento que se presenten las pruebas”.

El coordinador confirmó que Insunza Cazarez estuvo por la mañana en el Senado, y se encuentra en su oficina.

Sin embargo, el senador no está presente en su oficina.

Tampoco votó los dictámenes con los que concluyó el periodo ordinario, ni siquiera en el que se integra a la Comisión Permanente.

Su escaño, colocado al lado del del senador Alfonso Cepeda, lució vacío.