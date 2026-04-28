Senado avala el ingreso de soldados y marinos armados de EU a México, ¿qué harán?

El Senado de la República aprobó las solicitudes de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el ingreso de fuerzas armadas de EU. (Foto: Shutterstock)

El Senado de la República aprobó este martes 28 de abril las solicitudes de la presidenta Claudia Sheinbaum para permitir el ingreso de 96 soldados y marinos de Estados Unidos para participar en actividades de adiestramiento, entre el 8 de mayo y el 15 de octubre.

Con mayoría de 104 votos a favor, tres en contra de senadores de Movimiento Ciudadano, se autorizó la entrada 73 integrantes de las tropas extranjeras los días 6 y 10 de mayo para participar en el Ejercicio Multinacional Anfibio FÉNIX 2026.

¿De qué trata el Ejercicio Multinacional Anfibio FÉNIX 2026?

El adiestramiento se llevará a cabo del 8 al 30 de mayo, en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina en San Luis Carpizo, Campeche.

El ejercicio FÉNIX 2026 es un ejercicio de carácter multinacional que busca fortalecer capacidades anfibias de la armada de México.

El 6 de mayo ingresarán al país 13 elementos del Cuerpo de Infantería de Marina del Comando Norte, sin armamento y a través de vuelo comercial.

El 10 de mayo ingresarán otros 20 elementos del Segundo Batallón de Asalto Anfibio; mientras que el 17 de mayo llegarán a territorio nacional 40 elementos de la Tercera Compañía de la Fuerza de Reconocimiento.

Estos dos últimos grupos portarán armamento y equipo militar, a bordo de la aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de América.

El 30 de mayo de 2026 saldrán del país 60 elementos militares con el armamento y equipo empleado, a bordo de la aeronave Hércules. El 1 de junio de 2026, abandonarán el país 13 elementos militares, a través de un vuelo comercial.

Senado aprueba ingreso de marines armados

En votación separada, con 105 votos a favor y tres en contra nuevamente de emecistas, se concedió autorización a la mandataria federal para permitir el ingreso a territorio nacional, el 1 de agosto, de 23 elementos del Equipo 8 de los NavySEAL’s de la Armada de Estados Unidos de América.

Este grupo ingresará al país con armamento y equipamiento militar a bordo de una aeronave militar.

Los marinos abandonarán el país el 16 de octubre, luego de compartir el adiestramiento Evento SOF 4 fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales, en Campeche, Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México.

El dictamen aprobado solicita a la presidenta Sheinbaum a que instruya al Secretario de Marina a enviar un informe sobre el resultado de dichos ejercicios de adiestramiento multinacional al Senado en un plazo de 30 días.

Con información de Quadratín