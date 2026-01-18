¿Qué hacía un avión militar de EU el Aeropuerto de Toluca? Era un vuelo autorizado, dice Seguridad

El avión Hércules C-130 se encontraba en el Aeropuerto de Toluca por actividades de capacitación.

Las imágenes de un avión Hércules C-130 en el Aeropuerto de Toluca generaron especulación en redes sociales. El tipo de aeronave, de uso militar y logístico, activó preguntas sobre su misión, origen y el marco legal de su operación en territorio mexicano.

La tarde de este domingo 18 de enero, el Gabinete de Seguridad de México aclaró en una breve publicación el motivo del vuelo y descartó actividades extraordinarias.

¿Qué hacía el avión Hércules C-130 en el Aeropuerto de Toluca?

De acuerdo con un comunicado del Gobierno de Seguridad, la aeronave realizó un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, vinculado con actividades de capacitación.

La dependencia precisó que estas operaciones se ejecutaron conforme a protocolos establecidos y en apego a acuerdos de colaboración bilateral.

“Respecto a las imágenes que circulan en redes sociales sobre el reporte de un avión Hércules C-130 en el Aeropuerto de Toluca, informamos que su presencia obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación".

“Estas operaciones se realizan conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral”, publicó en X.

¿Cuáles son las características del avión Hércules C-130?

El C-130 opera en toda la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Gracias a su rampa y puerta de carga traseras, el C-130 puede transportar una carga de gran tamaño, desde helicópteros utilitarios y vehículos blindados de seis ruedas hasta carga paletizada estándar y personal militar.

En tareas de entrega aérea, puede lanzar cargas de hasta 18 mil kg o usar su tren de aterrizaje de alta flotabilidad para aterrizar y entregar carga en pistas de tierra irregulares.

La Fuerza Aérea emitió su especificación de diseño original en 1951, pero el extraordinario C-130 sigue en producción.

Sheinbaum aclara que no existe actividad militar de EU en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no existe ninguna actividad militar por parte de Estados Unidos en territorio nacional, tras la alerta emitida por maniobras militares en espacio aéreo cercano a México.

El pasado viernes 16 de enero, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió cinco avisos advirtiendo a operadores aéreos estadounidenses de una “situación potencialmente peligrosa” en espacios aéreos sobre el Pacífico, que van desde México a Ecuador, pasando por Colombia y Centroamérica, “debido a actividades militares” y a posibles interferencias en los sistemas de navegación.