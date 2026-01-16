EU alerta a aerolíneas por riesgo de ‘acciones militares’ en espacio aéreo de México, Centro y Sudamérica

EU advirtió de una situación "potencialmente peligrosa" para los espacios aéreos de Centroamérica y Bogotá. (Foto: Sedena vía Cuartoscuro)

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió este viernes dos avisos advirtiendo a operadores aéreos estadounidenses de una “situación potencialmente peligrosa” en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano, “debido a actividades militares” y a posibles interferencias en los sistemas de navegación.

Las notificaciones, que estarán en vigor 60 días (hasta marzo) recomiendan a compañías y pilotos a extremar las precauciones “al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico” en las regiones de información de vuelo de Centroamérica (MHTG) y Bogotá (SKED).

El escrito explica que “debido a actividades militares e interferencias del GNSS (siglas del sistema de navegación global por satélite) existen riesgos potenciales para las aeronaves en todas las altitudes, incluidos el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo”.

La advertencia parece apuntar a la posibilidad de que haya aeronaves militares estadounidenses operando sin notificación previa o con sus transpondedores desactivados en estas dos regiones de información de vuelo.

Estados Unidos mantiene desplegado un contingente naval en el Caribe como parte de la operación Lanza del Sur, a través de la cual Washington también ha destruido de manera sumaria supuestas lanchas del narcotráfico que navegaban en el Pacífico oriental no lejos de la costa colombiana.

Ese mismo contingente fue el que apoyó la operación Resolución Absoluta, mediante la cual el Ejército estadounidense capturó el pasado 3 de enero al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

La FAA alertó a aerolíneas por riesgos de seguridad aérea en rutas sobre México y América Latina. (Federal Aviation Administration (FAA) )

FAA emite alertas para vuelos en México y otras regiones de América Latina

La FAA había emitió este 16 de enero una serie de advertencias dirigidas a aerolíneas y pilotos para que extremen precauciones al volar sobre México, Panamá, Colombia y Ecuador, así como otras zonas de Centroamérica y partes del espacio aéreo dentro del Océano Pacífico oriental.

La FAA señaló que los peligros potenciales podrían afectar aeronaves “a todas las altitudes”, incluyendo fases críticas como despegue, aterrizaje y sobrevuelo, por lo que pidió que las tripulaciones informen de inmediato cualquier anomalía de navegación o avistamiento de tráfico militar no identificado.

Las advertencias, que estarán vigentes hasta el 17 de marzo, se dan en medio de tensiones geopolíticas en América Latina, con operaciones militares recientes de Estados Unidos en la región y un incremento general en la presencia de aeronaves militares que, en algunos casos, no operan con transpondedores activos, lo cual complica la coordinación con el control de tráfico aéreo civil.

Los Notices to Airmen (NOTAM), avisos técnicos que se utilizan en la aviación civil para informar sobre condiciones que pueden afectar la seguridad de los vuelos, cubren, además del espacio aéreo nacional de México, sectores sobre el Golfo de California y el Pacífico, así como rutas que conectan con el cono sur de Sudamérica.

Con información de EFE.