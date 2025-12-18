Tensiones entre Tump y Maduro abren riesgo de colisión aérea: Activan alerta en espacio aéreo del Caribe

La Administración Federal de Aviación alertó por la falta de notificaciones de aeronaves en el espacio aéreo del Caribe.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió una notificación a los pilotos para que extremen las precauciones debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y la intensificación de la actividad militar” en Venezuela, mientras el presidente Donald Trump aumenta la presión sobre Nicolás Maduro.

Los aviones militares estadounidenses han estado operando sin transpondedores en el Caribe y ha habido un aumento en los informes de controladores de tráfico aéreo en la región sobre aeronaves no identificadas, incluida una colisión casi accidental entre un avión comercial y un avión de reabastecimiento de combustible estadounidense.

El 17 de diciembre, el gobierno de Curazao, ubicado a unas 40 millas de la costa de Venezuela, emitió un comunicado diciendo que se le había asegurado “que los aviones militares estadounidenses encenderían su transpondedor en nuestro espacio aéreo para garantizar que sean visibles para las autoridades aéreas locales”.

Las declaraciones de la FAA y Curazao se producen tras la advertencia de un piloto de JetBlue Airlines que salió de Curazao y estuvo a punto de chocar con un avión cisterna de reabastecimiento de la Fuerza Aérea estadounidense a principios de este mes, según Associated Press. El avión cisterna no utilizaba su transpondedor de localización y no fue detectado por el control de tráfico aéreo, según el informe.

“Casi chocamos en el aire aquí arriba”, declaró el piloto de JetBlue al control de tráfico aéreo, añadiendo que el avión militar pasó “directamente en nuestra trayectoria de vuelo”, según AP. “No tienen el transpondedor activado, es indignante”.

Estados Unidos se ha puesto en contacto con varias aerolíneas y compañías de cruceros para informarles sobre los avances y las medidas de seguridad adoptadas, según el comunicado de Curazao. Pilotos de American Airlines y Delta Airlines también informaron haber sido alertados de otros aviones que volaban en las inmediaciones sin transpondedores, informó el New York Times.

El ejército estadounidense ha estado enviando más aeronaves y otros buques de guerra, incluyendo un grupo de ataque de portaaviones, al Caribe como parte de un refuerzo de sus fuerzas para combatir a los cárteles de la droga y presionar al régimen de Maduro en Venezuela. Trump también instó a bloquear los petroleros sancionados frente a las costas de Venezuela.

La Autoridad de Aviación Civil de Curazao también advirtió en noviembre a las aerolíneas y a los pilotos que operaran con extrema precaución al volar en su espacio aéreo.