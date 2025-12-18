Trump Media apostará a la IA; se fusiona con empresa de energía nuclear

Al cierre del acuerdo, Trump Media & Technology Group será la empresa matriz de Truth Social y TAE. (Foto: AP)

Trump Media & Technology se fusionará con una empresa de energía nuclear en un acuerdo totalmente en acciones que, según dijeron las compañías el jueves, está valorado en más de 6 mil millones de dólares.

Devin Nunes, el congresista republicano que renunció en 2021 para convertirse en director general de Trump Media, será codirector general de la nueva empresa junto con el CEO de TAE Technologies, Michl Binderbauer.

¿Qué se sabe sobre la fusión de Trump Media con empresa nuclear?

La empresa combinada dice que planea encontrar un sitio y comenzar la construcción el próximo año de la “primera planta de energía de fusión a escala de servicios públicos del mundo”, con el objetivo de proporcionar la electricidad necesaria para la inteligencia artificial.

Las acciones de Trump Media & Technology, la empresa matriz de la red social Truth Social del presidente Donald Trump, han caído 70 por ciento este año, pero subieron 20 por ciento antes de la campana de apertura el jueves.

Respaldada por Google y otros inversores, TAE es una empresa privada y la fusión con Trump Media crearía una de las primeras empresas de fusión nuclear que cotizan en bolsa.

“Estamos dando un gran paso hacia una tecnología revolucionaria que consolidará la dominancia energética global de Estados Unidos por generaciones”, dijo Nunes en un comunicado preparado.

¿Qué se sabe sobre TAE?

TAE se centra en la fusión nuclear, una tecnología que combina dos núcleos atómicos ligeros para formar uno más pesado.

Libera una enorme cantidad de energía, un proceso que ocurre en el sol y otras estrellas, según el Organismo Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas.

La energía nuclear se ha visto como una solución prometedora al cambio climático causado por la quema de combustibles fósiles, pero que está muy lejos en comparación con las tecnologías limpias de hoy como la eólica y la solar.

Los accionistas de TAE y Trump Media poseerán aproximadamente el 50 por ciento de la empresa combinada.

Trump es, con mucho, el mayor accionista de Trump Media, con el 41 por ciento de todas las acciones en circulación.

Energía para alimentar centros de datos y productos IA

En octubre, el Departamento de Energía de Estados Unidos publicó lo que llamó una “hoja de ruta” para la tecnología de fusión con el objetivo de fomentar “una industria privada de fusión en auge en el país hacia la madurez en el plazo más rápido posible”.

Varias empresas tecnológicas, incluidas Google, Microsoft y el CEO de OpenAI, Sam Altman, han mostrado interés en la tecnología de fusión como una forma de alimentar los centros de datos hambrientos de energía necesarios para construir y ejecutar sus productos de IA.

Las empresas dicen que la transacción valora cada acción común de TAE en 53.89 dólares por acción.

Al cierre del acuerdo, Trump Media & Technology Group será la empresa matriz de Truth Social y TAE, junto con sus subsidiarias TAE Power Solutions y TAE Life Sciences.