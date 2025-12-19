Ataques de EU en el Caribe y Pacífico dejan 30 lanchas hundidas y más de 100 muertos

Captura de video tomada de la cuenta de X @Southcom del Comando Sur de los Estados Unidos que muestra el ataque a una embarcación en el Mar Caribe. (EFE)

Estados Unidos asegura haber hundido más de treinta embarcaciones y causado al menos un centenar de muertes, además de dejar una persona desaparecida, en aguas del Caribe y del Pacífico, como resultado de una serie de ataques que forman parte de su ofensiva contra el narcotráfico.

El Gobierno del presidente Donald Trump, que considera a los carteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas y frente a los cuales ha declarado un “conflicto armado directo”, justifica las operaciones militares letales de tropas estadounidenses en aguas internacionales.

En agosto ordenó el despliegue de buques militares en el Caribe, con Venezuela como principal foco, y luego extendió la ofensiva al océano Pacífico, involucrando a Colombia y rutas marítimas cercanas a sus costas.

Tanto el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de Gustavo Petro en Colombia —ambos acusados por Trump de mantener vínculos con el narcotráfico— han denunciado estos ataques como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.

Ataques contra embarcaciones violan el derecho internacional: ONU

La ONU ha advertido que se trataría de violaciones del derecho internacional y ha pedido a Estados Unidos que ponga fin a estas acciones.

La escalada coincide con un mayor control en el Congreso de Estados Unidos sobre la legalidad de estas operaciones, especialmente tras el ataque del pasado 2 de septiembre, cuando un bombardeo remató a dos sobrevivientes, un hecho que expertos han señalado como un posible crimen.

¿Cuántos ataques ha lanzado EU contra embarcaciones?

Así ha sido la cronología de los ataques:

2 de septiembre: Estados Unidos anuncia el primer ataque contra una embarcación en el Caribe y asegura que a bordo viajaban 11 integrantes del Tren de Aragua que salieron de Venezuela con droga rumbo a EU.

El Gobierno estadounidense difundió un video del ataque, pero no presentó pruebas del vínculo con el narcotráfico.