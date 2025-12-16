Por convencimiento o por cansancio: Trump destruirá lanchas en el Caribe hasta que Maduro se rinda

El gobierno de Donald Trump ha matado a 80 personas en los ataque a lanchas venezolanas en el Caribe.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere seguir destruyendo embarcaciones supuestamente cargadas de drogas en el Caribe hasta que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, “se rinda”, afirmó la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, en una entrevista publicada este martes.

Desde septiembre, un fuerte despliegue militar estadounidense ha destruido una veintena de lanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 80 personas a quienes Washington describe como “narcoterroristas”.

“(Trump) Quiere seguir haciendo estallar barcos hasta que Maduro se dé por vencido. Y gente mucho más inteligente que yo en ese aspecto dice que lo hará”, dijo Wiles en una entrevista con Vanity Fair.

Según la revista, las declaraciones de la mano derecha de Trump parecen “contradecir la postura oficial del gobierno de que hacer estallar barcos es un tema de interdicción de drogas, no la búsqueda de un cambio de régimen” en Venezuela.

La administración de Donald Trump acusa a Maduro de liderar una red del narcotráfico bautizada como Cartel de los Soles, lo que Caracas niega tajantemente, y ofrece una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del líder venezolano.

Trump ha prometido que “pronto” comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro de territorio venezolano, mientras Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contras las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas.

A pesar de la tensión, Trump y Maduro mantuvieron en noviembre una conversación telefónica de la que no han trascendido detalles.

‘Trump tiene personalidad de alcohólico’

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, declaró en un reportaje publicado este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene “personalidad de alcohólico” porque trabaja con la idea de que “no hay nada que no pueda hacer”.

En una serie de conversaciones mantenidas durante el último año con la revista Vanity Fair, recogidas en dos artículos, Wiles define al vicepresidente estadounidense, JD Vance, como “un teórico de la conspiración”, afirma que Elon Musk consume ketamina y critica a la fiscal general, Pam Bondi, por la gestión del caso del pederasta Jeffrey Epstein.

La personalidad ‘alcohólica’ de Trump

Susie Wiles, de 68 años, es la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca, responsable de organizar el funcionamiento diario de la Presidencia, y Trump suele definirla como “la mujer más poderosa del mundo”.

“Algún psicólogo clínico que sepa muchísimo más que yo rebatiría lo que voy a decir. Pero los alcohólicos funcionales, o los alcohólicos en general, exageran su personalidad cuando beben”, afirma Wiles, cuyo padre fue alcohólico.

En ese sentido, la mano derecha de Trump sostiene que el presidente tiene “la personalidad de un alcohólico” porque “opera con la idea de que no hay nada que no pueda hacer. Nada, cero, nada”.

Sobre JD Vance, quien en 2016 dijo ser “alguien que nunca apoyaría a Trump”, Wiles opina que su giro de opinión responde a “motivos políticos”.

También afirma que el vicepresidente es uno de los pocos miembros de la administración que entendieron la importancia del caso Epstein, ya que, según dice, Vance “ha sido un teórico de la conspiración durante una década”.