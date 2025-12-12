Trump mueve fichas para cercar a Maduro: Declarará a Perú como ‘aliado especial’ de la OTAN

Trump lanzó una campaña de ataques a lanchas de presuntos narcotraficantes ligados con Venezuela, e incrementó la presencia militar en el Caribe.

Donald Trump planea designar a Perú como un aliado principal extra-OTAN, otra señal de su acercamiento a socios latinoamericanos en momentos que intensifica su campaña contra Venezuela y presuntos narcoterroristas que se mueven en lanchas.

La Casa Blanca envió un mensaje presidencial al Comité de Relaciones Exteriores del Senado con su intención de hacer la designación. En el mensaje a los legisladores, Trump argumentó que Perú y EU tienen “prioridades de seguridad compartidas, incluidas la estabilidad regional, la lucha contra el narcotráfico y los vínculos económicos”.

Trump ha estado buscando el apoyo de gobiernos en América Latina para respaldar su agenda contra las drogas. En Perú, el estatus ofrece un impulso a un nuevo líder que ha prometido ser firme contra el crimen.

El presidente José Jerí, el octavo jefe de Estado de Perú en una década, fue investido en octubre tras la destitución de Dina Boluarte. Su mandato interino concluye en julio de 2026 y los peruanos celebrarán elecciones generales tres meses antes, en abril.

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú visitó recientemente Washington y se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio. Ambos conversaron sobre minerales críticos y esfuerzos para combatir a organizaciones criminales transnacionales.

La campaña de Trump contra supuestos narcos de cárteles venezolanos

Trump ha lanzado ataques contra presuntas embarcaciones narcotraficantes en aguas cercanas a Venezuela y ha amenazado con ataques terrestres en ese país contra un régimen que según él, permite que narcóticos ilegales fluyan hacia EU.

Perú es uno de los principales productores del cultivo para cocaína, junto con Colombia y Bolivia.

Trump otorgó el mismo estatus de aliado extra-OTAN a Arabia Saudita durante una visita reciente del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Perú y Arabia Saudita se suman a una lista de otros 19 países con este estatus que, más allá de su significado simbólico, otorga privilegios militares y económicos, incluida la elegibilidad para competir por contratos del Gobierno de EU para reparar equipos de defensa.

En América Latina, Argentina, Colombia y Brasil tienen la misma designación.