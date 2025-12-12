Trump no financió ‘escape’ de María Corina Machado de Venezuela, revela militar encargado de la operación

Bryan Stern, el veterano de guerra de EU que dirigió la operación secreta para sacar por mar a María Corina Machado de Venezuela, dijo que le recomendó a la líder opositora que no regrese a su país y aseguró que “nunca” fue contratado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El fundador del grupo Grey Bull Rescue, con sede en Tampa (Florida), dijo al canal CBS que se encontró con ella en altamar y logró trasladarla a un punto secreto en el Caribe donde tomó el avión rumbo a Oslo para recibir este miércoles el Premio Nobel de la Paz y reunirse con su familia.

“Fue peligroso. Fue aterrador. Las condiciones del mar eran ideales para nosotros, pero no eran aguas en las que uno quiera estar, mientras más altas son las olas, más difícil es para el radar ver. Así funciona”, dijo Stern al canal CBS.

Reconoció que “nadie disfrutó ese trayecto, ¡Especialmente María!”.

Grupo de extracción de María Corina Machado opera sin fondos gubernamentales

Stern subrayó al canal que Grey Bull no actúa con fondos gubernamentales. “El Gobierno de Estados Unidos no aportó un solo centavo, al menos que yo sepa”, afirmó.

“Yo soy el contratista especializado en extracciones, y nunca he sido contratado por Donald Trump”, dijo sobre versiones que vinculan el rescate al entorno del presidente.

El veterano desmintió que la recogida fuese en Curazao y evitó hablar sobre la fase terrestre porque, “aún tenemos trabajo en Venezuela y no queremos poner en riesgo a las personas, fuentes o métodos involucrados”.

Cuando se encontraron con Machado, relató a CBS, “todos estaban empapados. ‘Mi equipo y yo estábamos calados hasta los huesos. Ella también estaba fría y mojada. Fue un viaje muy arduo’”, dijo Stern, quien señaló que la Premio Nobel de la Paz es la persona de más alto perfil que ha extraído.

Machado descarta gira europea: prepara un regreso “urgente y riesgoso” a Venezuela

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, no tiene previsto viajar a España ni emprender una gira europea una vez abandone Oslo, sino centrarse en planificar su regreso a Venezuela, a donde quiere volver lo antes posible, según informaron a EFE fuentes cercanas a la exdiputada.

“No hay ningún plan para ir a España. Ella lo que está haciendo ahora es su plan de regreso a Venezuela”, señalaron las fuentes, que precisaron que tampoco existe una gira prevista por otros países europeos.

Fuentes de su partido en España confirmaron que no les consta que la opositora tenga previsto pasar por ese país antes de regresar a Venezuela, una vuelta que prevén “con riesgos”.