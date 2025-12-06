Crisis aérea en Venezuela ‘golpea’ a aerolíneas: Apuestan por nuevas rutas y más vuelos por cancelaciones

Las aerolíneas venezolanas apuestan por la apertura de nuevas rutas hacia destinos como Bogotá y por elevar la frecuencia de viajes a ciudades fronterizas, después de la cancelación de vuelos internacionales desde y hacia el país provocada por el aviso estadounidense de precaución al sobrevolar el territorio nacional.

La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (AVAVIT), Vicky Herrera, dijo en entrevista con EFE que las compañías nacionales están “paliando la situación” ante la falta de vuelos provocada por las cancelaciones en fila de 12 aerolíneas internacionales en Venezuela.

Las nuevas rutas y frecuencias de vuelos desde Venezuela

Laser, por ejemplo, aumentará de cuatro a siete sus viajes semanales a Bogotá a partir del 11 de diciembre, según información compartida a EFE por la AVAVIT.

También programó “vuelos especiales” en su ruta Caracas-Curazao, con posibilidad de conexión posterior, para el 16, 20, 23 y 27 de diciembre y el 3, 6, 10, 13 y 17 de enero de 2026.

A la par, Turpial informó que tendrá nuevas frecuencias en su vuelo desde Valencia hasta Bogotá y anunció la apertura de una ruta hacia Medellín.

Por su parte, Rutaca inauguró la ruta Caracas-Bogotá-Caracas los lunes, miércoles y viernes, según información de la AVAVIT.

En Venezuela hay nueve aerolíneas locales y siete vuelan hacia destinos internacionales, aunque algunas de ellas —como Estelar y Laser— cancelaron de forma temporal sus vuelos Caracas-Madrid-Caracas después de que la Agencia Española de Seguridad Aérea emitió una “alta recomendación” a los operadores civiles de no sobrevolar Venezuela.

Hasta ahora, los destinos oficialmente activos en Venezuela son México, Colombia, Panamá, Curazao, Cuba, China, Rusia, Brasil y San Vicente y las Granadinas, todos operados por líneas nacionales.

Aumento de vuelos a ciudades fronterizas

La presidenta de AVAVIT detalló a EFE que la frecuencia de vuelos semanales hacia el estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia) aumentó recientemente de 35 a 39 vuelos semanales.

En Táchira está el Puente Internacional Simón Bolívar, principal paso de frontera con Colombia, que conecta con la ciudad de Cúcuta, a donde los pasajeros se desplazaron para viajar y sortear las limitaciones y cancelaciones de vuelos en Venezuela.

“Sabemos que hay un incremento de frecuencia hacia los aeropuertos de frontera. Hay la posibilidad de colocar mayor cantidad de vuelos porque, probablemente, haya un desvío del tráfico hacia esa zona”, indicó Herrera.

Además, señaló que las agencias de viajes ofrecen alternativas por tierra hasta ciudades como la colombiana Riohacha y venezolanas que se encuentran en la frontera, para que los pasajeros completen sus trayectos desde aeropuertos de Colombia.

“Todas las agencias estamos manejando una situación de contingencia, tratando de resolver la situación de pasajeros que tenemos fuera de Venezuela o que tenemos en Venezuela y que necesitan movilizarse a otro país y, en función de ellos, se hizo el trabajo”, concluyó la presidenta de AVAVIT.

La crisis de conectividad aérea en Venezuela se originó tras el aviso emitido el 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación (FAA) de EU, en el que instó a “extremar la precaución” al sobrevolar este país y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona.

La advertencia de la FAA surgió en medio del despliegue militar ordenado por Estados Unidos en aguas del mar Caribe próximas a Venezuela y que Donald Trump asegura es para combatir el narcotráfico. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro considera que se trata de un intento para sacarlo del poder.