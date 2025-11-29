¿Fuga de Nicolás Maduro? Reportan que avión del gobierno venezolano llegó hasta la frontera con Brasil

Una aeronave del régimen venezolano hizo un viaje redondo de las Caracas a un punto frontrizo con Brasil. (Captura de Pantalla/@PresidencialVen)

Una nave sancionada por el Gobierno de Estados Unidos y utilizada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó un viaje redondo desde Caracas hacia un punto fronterizo con Brasil.

El avión del régimen venezolano salió de Caracas y aterrizó en el Aeropuerto de Santa Elena de Uairén, localizado a 10 kilómetros de la frontera con Brasil, en el municipio de Paracaima, según datos de la plataforma ADSB Exchange citados por CNN.

Se trata de un avión modelo Airbus A-319 con la matrícula YV2984, operado por el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos SA (Conviasa), aerolínea estatal venezolana.

El reporte sobre el vuelo del avión venezolano surge en medio de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. Aunque no existe información que confirme que Nicolás Maduro formara parte de la tripulación que realizó el viaje.

La mañana de este sábado 29, el presidente de EU, Donald Trump, advirtió el “cierre total” del espacio aéreo de Venezuela, aunque el Gobierno venezolano rechazó esa declaración y la calificó como un “acto hostil, unilateral y arbitrario”.

“Venezuela exige respeto irrestricto de su espacio aéreo, protegido bajo las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)”, se lee en una nota difundida por el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil.

EU sancionó flotilla de aviones de Venezuela, incluido el que llegó a la frontera con Brasil

En febrero de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro sancionó a la aerolínea estatal venezolana Conviasa e identificó la flotilla de aeronaves presuntamente propiedad del Gobierno de Venezuela.

“Conviasa y su flota están bloqueadas desde la emisión de la EO 13884 del 5 de agosto de 2019, y hoy se agregan a la Lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC para garantizar un cumplimiento reforzado con las sanciones estadounidenses”, informó.

¿Para qué utilizan los aviones Nicolás Maduro, según EU?

Las aeronaves serían utilizadas por Nicolás Maduro y funcionarios de alto nivel para “promover su propia agenda política” y realizar viajes a Corea del Norte, Cuba e Irán, según autoridades estadounidenses.

En total fueron sancionadas 40 naves, incluido el Airbus A-319 con la matrícula YV2984.

De acuerdo con CNN, el avión que viajó al Aeropuerto de Santa Elena de Uairén, cerca de la frontera con Brasil, fue utilizado por Nicolás Maduro en su visita a Brasil en mayo de 2023, que consta en videos de redes sociales.