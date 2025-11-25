‘Por las buenas o por las malas’: Trump planea hablar con Nicolás Maduro para ‘salvar vidas’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que “podría hablar” con el líder venezolano, Nicolás Maduro, para “salvar muchas vidas” y agregó que se pueden “hacer las cosas por las buenas”, pero también “por las malas”.

Trump defendió su decisión de una posible comunicación con Maduro cuando una reportera a bordo del avión presidencial le cuestionó sobre por qué dialogar con el venezolano si han denunciado a Maduro como supuesto líder de una organización terrorista extranjera: “Podría hablar con él, ya veremos”, respondió el mandatario estadounidense.

“Es el líder” y “podemos salvar vidas”, agregó Trump, que también responsabilizó a Maduro de “enviar” a millones de personas a Estados Unidos y concluyó diciendo que no se encuentra contento con el tema.

Las declaraciones de Trump se dan en medio de una masiva cancelación de vuelos y operaciones de aerolíneas internacionales en Venezuela debido al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, aunque el Gobierno Venezolano cree que se trata de un intento de invasión.

Además, a la par de los comentarios de Trump, Rusia y China han cerrado filas para apoyar a Venezuela y salvaguardar su soberanía ante la ofensiva de Estados Unidos. Incluso Vladimir Putin, líder ruso, aseguró que una invasión agravaría la situación entre ambos países.

Mientras, Nicolás Maduro advirtió a Trump que invadir Venezuela sería el fin de su carrera política, ya que esta medida sería impulsada por gente dentro de la administración en Washington que intenta ‘sabotearlo’. A esto se suma la opinión pública estadounidense, donde el 70 por ciento de las personas rechazan acciones militares contra Venezuela.

Esta semana, diversas plataformas de rastreo de vuelos identificaron varios aviones militares estadounidenses cerca de las costas venezolanas, sobre el Caribe entre Venezuela y Curazao.

Entre las aeronaves reportadas había un bombardero B‑52, cazas F/A‑18 y una aeronave de alerta temprana.

Durante las últimas semanas, Trump ha mantenido reuniones constantes con autoridades del Pentágono para evaluar posibles opciones de acción sobre Venezuela, luego de haber iniciado una campaña militar en aguas internacionales con la que han asesinado a más de 80 personas y destruido a más de veinte lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico.