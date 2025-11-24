Conflicto entre EU y Venezuela: 70 % de estadounidenses se opone a acciones militares, dice encuesta

Un 70 por ciento de los ciudadanos de Estados Unidos se opone a una potencial intervención militar en Venezuela, según una encuesta de la cadena CBS que muestra el amplio rechazo de los estadounidenses ante un aumento de la presencia militar en el Caribe y de la presión de Washington contra Venezuela.

El sondeo, publicado el domingo y para el que se han encuestado 2 mil 489 personas, revela que la mayoría de los sondeados rechaza cualquier acción militar en Venezuela, y que un 76 por ciento considera que el Gobierno del presidente Donald Trump todavía no ha explicado claramente su posición y objetivos en la región.

Además, tres de cada cuatro estadounidenses creen que el mandatario necesitaría aprobación del Congreso antes de intervenir en el país caribeño, una exigencia que comparte más de la mitad de los propios republicanos.

Solo el 13 por ciento de los encuestados considera a Venezuela como una “amenaza mayor” para la seguridad de la nación, con un 48 por ciento que la califica como “amenaza menor” y un 39 por ciento para el que no representa amenaza alguna.

Estadounidenses rechazan ataques de EU contra embarcaciones en el Caribe

En cuanto a los ataques a embarcaciones a las que Washington acusa de transportar droga, y los cuales justifica como parte de su campaña contra el narcotráfico, un 53 por ciento aprueba usar la fuerza militar en este sentido, aunque un 75 por ciento de los ciudadanos considera que EU debería aportar evidencias de que están relacionadas con el transporte de narcóticos.

Sin embargo, el sondeo, realizado entre el 19 y 21 de noviembre y con un margen de error de 2,4 puntos, expuso que un 56 por ciento cree que una intervención militar no cambiaría la cantidad de drogas que llegan a Estados Unidos, y solo un 37 por ciento piensa que esas hipotéticas acciones reducirían el tráfico de drogas.

Desde el inicio de las operaciones militares estadounidenses en las costas del Caribe y el Pacífico Oriental, el Pentágono ha informado sobre la destrucción sumaria de una veintena de embarcaciones y la muerte de más de 80 tripulantes.

Estos datos coinciden con la designación oficial este lunes del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero (FTO, en inglés), organización sobre la que se conoce muy poco y que Washington vincula a la cúpula del Ejército y el Gobierno venezolano, con el presidente Nicolás Maduro como supuesto líder, algo que Caracas niega.

Aumenta tensión sobre supuestas operaciones militares de EU contra Venezuela

El fin de semana aumentó la especulación sobre inminentes operaciones militares después de que Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera un aviso internacional donde instó a “extremar la precaución” al sobrevolar ese país y el sur del Caribe.

Desde entonces, aerolíneas como la chilena Latam, la española Iberia, la portuguesa TAP, la brasileña Gol y Turkish Airlines han cancelado decenas de vuelos.