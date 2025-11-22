‘Yo sabía’: Miss Venezuela esperaba triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Fátima Bosch y Stephany Abasali formaron una buena amistad en Miss Universo. La venezolana está feliz por la mexicana.

La victoria de Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, se rodeó de polémica, pues algunos consideraban que lo merecían otras participantes, como Costa de Marfil o Stephany Abasali de Venezuela, quien se pronunció al respecto.

Lejos de decir que no la merecía, como dijeron muchos usuarios en redes sociales, la venezolana veía a Bosch como una de las favoritas para ganar Miss Universo 2025.

Esto podría reducir el hate a la tabasqueña Fátima Bosch, quien le dio su cuarta corona de Miss Universo a México, pues la mayoría en redes sugería que Stephany Abasali debía ganar.

¿Qué dijo Stephany Abasali, Miss Universo Venezuela 2025, de Fátima Bosch?

Aunque las redes sociales siguen peleando a dos días de la final e incluso figuras como Omar Harfouch, exjuez de Miss Universo 2025 que llamó ‘falsa ganadora’ a Fátima Bosch, la representante de Venezuela, Stephany Abasali, considera que su triunfo está bien merecido.

En redes sociales circulan videos en los que se observa a Abasali ser la primera en felicitar a Fátima después de que la Miss Universo 2024, Victoria Kjær Theilvig, le colocó la corona.

Al respecto, Miss Universo Venezuela 2025 confesó en una entrevista a Telemundo las primeras palabras que le dijo a Fátima Bosch, representante mexicana en MU 2025. “Yo sabía (que serías la ganadora), que lo había hecho demasiado bien, que estaba muy contenta”.

También halagó el vestido de Fátima en la final, mismo que realizó el diseñador Trino Orozco, y mencionó que para ella, Bosch Fernández se veía muy bien con aquella pieza diseñada específicamente para el magno evento.

Miss Venezuela hizo ‘pacto’ con Fátima Bosch

También compartió que, tras bambalinas y antes de la ceremonia final, platicó con Miss Universo México 2025 e incluso hizo un pacto con ella, en muestra de la amistad que formaron durante todo el certamen.

“Justo antes también le había dicho que la que llegara más arriba invitaría a la otra a vacacionar a su país, así que está pendiente un viajecito a México”, dijo la venezolana.

¿Quién es Stephany Abasali, Miss Universo Venezuela?

Stephany Adriana Abasali Nasser es una modelo originaria de Anzoátegui, Venezuela, y representó a su país en Miss Universo 2025, donde quedó como segunda finalista, solo por detrás de Tailandia (primera finalista) y México (ganadora).

Obtuvo el título de Miss Universo Américas, una distinción que la acredita como la candidata más destacada del continente. Su participación marcó el regreso de la nación caribeña al Top 5 del concurso global.

Posee un perfil multicultural producto de sus raíces sirio-libanesas y su residencia en países como Australia y Estados Unidos.

Stephany Abasali quedó como segunda finalista en Miss Universo 2025. (RUNGROJ YONGRIT/EFE)

Stephany Abasali, trayectoria y los concursos de belleza

Es estudiante de Economía en la Florida International University (FIU), formación académica que combinó con su preparación para los certámenes de belleza inició con su coronación como Miss Turismo Venezuela 2023.

Posteriormente, representó al estado Anzoátegui en el magno evento de la belleza nacional y logró la corona principal en diciembre de 2024. Stephany Abasali es la segunda mujer de su estado en ganar el título en más de 60 años.

Para Abasali, una de las bases para cambiar al mundo es la educación, por lo que se involucra en proyectos para fomentar este derecho universal.