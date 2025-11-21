Trino Orozco, el diseñador de moda y ‘genio’ detrás del vestido de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Trino Orozco diseñó el vestido que usó Fátima Bosch en la final de Miss Universo 2025.

¿El rojo es de la suerte? No lo sabemos, pero lo que es un hecho es el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, donde desfiló con un vestido del diseñador de moda mexicano Trino Orozco.

Al pasar la ‘prueba’ de traje de baño y entrar en el Top 12 de Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch participó en la pasarela de vestidos de noche donde lució un modelo muy diferente al resto.

Esta ‘obra’ la realizó el modista Trino Orozco, quien además elaboró diversos atuendos para Fátima Bosch en Miss Universo 2025; desde otros vestidos hasta conjuntos.

Miss Universo 2025: Así es el vestido que usó Fátima Bosch

Envuelta en un elegante diseño rojo, apareció Fátima Bosch para hacer su pasarela en vestido de gala. El modelo lo elaboró Trino Orozco.

Se trata de un vestido largo corte sirena, que alzó la figura de la mexicana gracias a sus detalles como mangas largas y cuello alto tipo mao, sin ninguna transparencia.

Fátima Bosch usó un vestido de Trino Orozco en Miss Universo 2025. (Miss Universe Press)

El modelo tenía detalles en color dorado tanto al frente como en el cuello y los puños que no solo resaltaban del rojo intenso, también le dieron un toque de elegancia. Para completar el atuendo, una capa de manta roja que venía del cuello le acompañó a la nueva Miss Universo.

Fátima destacó de otras concursantes gracias a la originalidad de su vestido, así como la pasarela que ofreció en la que mostró seguridad y confianza en sí misma. Y con este atuendo fue que se puso la corona de Miss Universo 2025.

¿Quién es Trino Orozco?

Trino Orozco es un diseñador de moda originario de Jalisco que lleva varios años en la industria, donde destaca por sus modelos artesanales y pensados en el empoderamiento femenino y resaltar la figura de sus clientas.

Su pasión por la alta costura inició desde pequeño. En una entrevista con la modelo Yesenia Macías, compartió que desde los 6 años aproximadamente acompañaba a sus 5 hermanas, dedicadas a la costura, y poco a poco se enamoró de este ‘mundo’.

“No sabía ni qué estaba haciendo, pero yo agarraba la máquina y le pisaba. A partir de ahí creció este sueño de ser diseñador”, aseguró en julio pasado.

Trayectoria de Trino Orozco como diseñador

Desde hace 12 años, Orozco se dedica profesionalmente al diseño de moda; trabajó con distintas personas hasta que uno de sus sueños se cumplió: tener su propia marca.

Esto ocurrió hace alrededor de tres años, y en este tiempo la marca creció exponencialmente. Su cartera de clientas incluye famosas como la actriz Geraldine Bazán, Cynthia Rodríguez, María Fernanda Beltrán (Miss Universo México 2024) y Jimena Gallego, por mencionar algunas.

“Me gusta muchísimo marcar la silueta femenina, ponerle piedras, me encantan los brillos”, aseguró en aquella ocasión.

Especialidades de Trino Orozco

El mismo diseñador mexicano expresó que le gusta mucho elaborar vestidos de novia, así como aquellos de gala, mismos a los que le puede agregar ese toque de brillo que tanto le gusta.

No obstante, su ‘especialidad’ son los vestidos para certámenes de belleza. Precisamente, su marca trabaja con Miss Universo desde hace un par de años, por lo que tuvo la oportunidad de colaborar no solo con Fátima Bosch, también con la ex Miss Universo danesa, Victoria Kjær Theilvig.

Los atuendos de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Además del vestido de gala que usó Bosch en la gran final de Miss Universo 2025, Trino Orozco es el ‘genio’ detrás del vestido de gala dorado que llevó Fátima en el concurso preliminar de MU 2025, donde el traje nacional lo diseñó Fernando Ruiz.

El vestido verde con el que llegó a la concentración en Tailandia también es obra de Orozco, así como un conjunto de dos piezas en verde esmeralda que llevó a algunas actividades de Miss Universo.

Para la cena de bienvenida en Phuket, llevó otra prenda en morado, firmada por el mismo diseñador, además de otros vestidos en blanco y rosa, y un conjunto muy ‘mexicano’.

Incluso, él está detrás del que llevó Fátima Bosch en la final de Miss Universo México 2025, donde se convirtió en la representante mexicana para el concurso internacional.