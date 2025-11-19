Otro escándalo en Miss Universo 2025: Miembro del jurado renuncia y acusa fraude en la competencia

El pianista Omar Harfouch aseguró que ya se acercó con un bufete de abogados con el objetivo de presentar una demanda formal. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ EFE)

Luego de la polémica por la manera en la que Nawat Itsaragrisil, el encargado de Miss Universo Tailandia, trató a la modelo mexicana Fátima Bosch en un evento de Miss Universo 2025, el certamen de belleza enfrenta un nuevo escándalo.

Omar Harfouch, pianista y compositor franco-libanés, no solo renunció a su cargo como uno de los ocho miembros oficiales del jurado de Miss Universe, sino que también denunció un supuesto fraude dentro de la organización.

“Fui engañado y utilizado públicamente para dar credibilidad a un proceso electoral que ya estaba comprometido”, afirmó el pianista, quien ya se contactó con un bufete de abogados con quienes analizará si es posible presentar una denuncia formal.

¿Por qué Omar Harfouch denunció supuesto fraude en Miss Universo 2025?

Mediante sus redes sociales, el músico explicó que presuntamente la organización de Miss Universo realizó una reunión secreta e ilegítima en la cual seleccionaron a 30 concursantes, antes de que el jurado oficial llegara.

“Este voto fue llevado a cabo por personas que no son miembros reconocidos del panel oficial de jueces, incluyendo al menos una persona con una relación romántica personal con una concursante”, afirmó Harfouch.

Dadas las condiciones en las cuales se realizó la votación, el pianista afirmó que se trata de una situación de fraude al manipular una competencia internacional, por lo cual, Omar desea presentar una denuncia en contra de Miss Universo.

“He consultado oficialmente a uno de los principales bufetes de abogados de Nueva York para examinar la posible presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía General contra la Organización de Miss Universe”, explicó.

El pianista Omar Harfouch denunció un fraude en Miss Universo mediante sus redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

La querella busca que el certamen de belleza sea investigado por fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato y conflicto de intereses, además el pianista quiere que se le indemnice por daños.

El artista afirmó que todos los jueces que participarán y que han tomado el lugar que él dejó libre, deben considerar que seguir adelante los hará parte de un acto de fraude a escala mundial, lo que posiblemente provocará que sean acreedores a consecuencias legales, al continuar en un certamen en donde los resultados supuestamente están manipulados.

Además de Omar Harfouch, el exfutbolista y entrenador francés Claude Makélélé también dimitió de su cargo como uno de los miembros del jurado de Miss Universo, aunque no explicó de manera clara los motivos.

“Con pesar debo anunciar que no podré asistir al evento de Miss Universo 2025 por imprevistas razones personales. Esta fue una decisión difícil, ya que tengo a Miss Universo en la más alta estima”, escribió y se disculpó por los inconvenientes que llegasen a presentarse con su decisión.

¿Qué dijo Miss Universo tras las acusaciones de presunto fraude?

Ante la polémica por la renuncia de Omar Harfouch, Miss Universo 2025, el certamen en donde participa la tabasqueña Fátima Bosch, compartió un comunicado en el que negó las acusaciones de fraude.

La organización admitió que sí se realizó una reunión en donde se llevó a cabo una votación, pero que esta no tenía nada que ver con la coronación de Miss Universo 2025, sino de un programa llamado ‘Más allá de la corona’.

Con este se busca premiar a los mejores proyectos sociales presentados por las concursantes que promuevan el liderazgo, servicio, educación, salud, inclusión y apoyo significativo a causas benéficas.

“El programa opera de forma totalmente independiente del certamen de Miss Universo y del jurado oficial”, explicaron, dejando ver que ‘Más allá de la corona’ no tiene relación con los resultados del concurso.

Miss Universo también a aceptó la renuncia de Omar Harfouch e indicó que desde este momento él no puede usar, mostrar, hacer referencia o asociarse con cualquier marca relacionada con el certamen.

¿Cuándo es la final de Miss Universo 2025?

A pesar de toda la polémica que se ha generado en esta edición del concurso, se tiene planeado que la final de Miss Universo se realice el viernes 21 de noviembre de 2025 y será posible verla en México.

Dado que el concurso se realiza en Tailandia, el evento se transmitirá en México el jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo del centro) y será posible verlo a través de Imagen Televisión y el canal de YouTube de Miss Universe.