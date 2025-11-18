Miss Universo: ¿Cómo se elige a la ganadora y para qué sirven los votos del público?

Para elegir a la ganadora de Miss Universo el concurso se realiza por etapas. El voto del público influye.

Noviembre con ‘N’ de ‘No podemos esperar para conocer quién será Miss Universo 2025′ y tomará el relevo de Victoria Kjær. Y aunque el concurso es en vivo, muchos se preguntan… ¿cómo se elige a la ganadora?

En esta edición, Fátima Bosch representa a México en Miss Universo 2025, y en redes sociales aseguran que es una de las favoritas para ganar la edición 74 del certamen de belleza.

Y precisamente el público puede votar por Fátima Bosch en Miss Universo 2025 (o por su participante favorita), pero ¿qué tanto influye la opinión del público en la elección final? Hay diversos criterios que se toman en cuenta.

Proceso: ¿Cómo se seleccionan las Miss Universo?

Desde inicios de noviembre inició el certamen Miss Universo 2025 con polémica; Nawat Itsaragrisil insultó a Fátima Bosch, lo que causó diferentes conflictos internos entre el anfitrión y Raúl Rocha Cantú, presidente de la MUO.

La final de Miss Universo 2025 es el 21 de noviembre. (Foto: Imagen generada mediante IA Gemini).

Rondas preliminares en Miss Universo

Sin embargo, no todas las participantes que se inscriben llegan a la ronda final. Desde los primeros días, cada una se reúne en privado con el jurado del certamen de belleza, en donde se entrevistan para conocerlas y determinar si tienen ‘lo necesario’ para ser Miss Universo.

Este año, además de las entrevistas con el jurado, donde la Miss Universo 2020 Andrea Meza (que además fue la última mexicana en ganar el certamen) está incluida, se realizan rondas en traje de baño y trajes típicos. En redes sociales ya hay algunas fotos.

Semifinales

Para esta etapa, los trajes de baño son similares con algunas concursantes, mientras los trajes tradicionales dependen de cada una.

De las 122 participantes (aproximadamente) que llegan a Tailandia, se van ‘descalificando’ en las distintas etapas hasta que llegan a 30, mismas que aparecen en la final de Miss Universo 2025, a transmitirse el 20 de noviembre en México, por la zona horaria pues el certamen es el 21.

Final de Miss Universo

La transmisión de la final de Miss Universo tiene a las 30 participantes que llegaron a esta etapa del concurso de belleza, y durante el evento se van descartando por etapas.

A lo largo de dichas etapas se les vuelve a ver modelando trajes típicos, de baño o deportivos (dependiendo de la edición), así como vestidos de noche. La elección del jurado se determina en la confianza que proyecta cada concursante.

En las etapas finales, cuando ya solo queda el top 5, inicia lo difícil. A cada una se le plantea una pregunta centrada en temas sociales, culturales o políticos, misma que se elige en el momento. Aquí influye su capacidad de oratoria, así como la información que tengan sobre el tema y cómo lo desarrollen.

De aquí parten otras dos hasta dejar tres finalistas. A ellas se les hace una última pregunta y, teniendo todo lo anterior en cuenta, además de otros rubros, es que se determina a la ganadora de Miss Universo.

La mexicana Fátima Bosch compite en Miss Universo 2025. (Fotos: EFE / Shutterstock).

Miss Universo: ¿Cómo influye el voto del público para elegir a la ganadora?

Existe la posibilidad de que el público vote en Miss Universo 2025 a través de su aplicación oficial para celulares, en la categoría de ‘People’s Choice’.

Dichas votaciones se cierran el 19 de noviembre a las 10:00 horas (tiempo del centro de México), y se pueden votar varias veces dependiendo de algunos criterios.

El voto del público influye para conocer la popularidad de las candidatas a Miss Universo 2025, en las que se encuentra la tabasqueña Fátima Bosch, una de las favoritas para ganar el certamen, aunque no es la más votada.

¿Cuántos votos tiene Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

Al ‘corte de caja’ del 18 de noviembre a las 18:00 horas, Fátima Bosch cuenta con 293 mil 713 votos del público, aunque no se encuentra en el top 5 de la aplicación.

La delegada con más votos es Ma. Ahtisa Manalo, Miss Filipinas, con un millón 625 mil 149 votos (y contando), por lo que si llega al top 3, esta votación sería fundamental.