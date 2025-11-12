¿Quién es Roi Meca, el maquillista tabasqueño que trabaja en Miss Universo 2025 con Fátima Bosch?

Roi Meca es un maquillista originario de Tabasco que forma parte del equipo de Miss Universo 2025.

El orgullo mexicano dentro del certamen de belleza más importante del mundo no se queda solo en Fátima Bosch; Miss Universo 2025 tiene a otro ‘paisano’ representándonos: el maquillista Roi Meca.

Aunque hace unos días se mencionó que los maquillistas en Miss Universo 2025 pasaban momentos complicados ya que, presuntamente, ellos pagan sus viáticos, Meca muestra un panorama diferente.

Desde inicios de noviembre, el artista del maquillaje se encuentra en Tailandia, y a través de redes sociales comparte que ya trabajó con Miss Ecuador y Miss Argentina, además de su ‘paisana’, la tabasqueña Fátima Bosch.

¿Quién es Roi Meca?

Roi Meca es un maquillista profesional originario de Jalpa de Méndez, Tabasco. Desde niño mostró interés por el arte y el color, y se despertó su lado artístico.

Con el tiempo, esa inclinación lo llevó a estudiar Diseño Gráfico, carrera que marcó la base estética de su futuro en el mundo de la belleza, explicó en una entrevista con Televisión Tabasqueña.

Roi descubrió su pasión por el maquillaje al participar en sesiones fotográficas donde debía crear looks artísticos por cuenta propia. Años más tarde, esa afición se convirtió en vocación. Autodidacta en sus inicios (aprendiendo con tutoriales en YouTube), decidió formarse profesionalmente en maquillaje para perfeccionar técnica y teoría del color.

Su estilo se distingue por el equilibrio entre la naturalidad y la elegancia, adaptando cada look a la personalidad, tipo de piel y evento de sus clientas. Hoy, además de ser maquillista certificado, dirige la Roi Meca Academy, una escuela ubicada en Jalpa de Méndez dedicada a formar nuevas generaciones de artistas de la belleza donde lleva más de cinco años al frente.

Confirman a Roi Meca como maquillista de Miss Universo 2025

A pocos días de iniciar el certamen de belleza, Roi Meca compartió en su perfil de Instagram una imagen en la que se presenta como maquillista oficial de Miss Universo 2025.

“Comienza una nueva etapa en mi vida, una que nunca imaginé que pasaría, pero seguro estoy que todo es gracias al talento con el cual fui bendecido. Siempre agradeceré a Dios y a la vida ponerme en este camino, donde he conocido personas maravillosas, que obran en mí y que han sido puente e instrumento para que las oportunidades llegaran”, escribió el pasado 27 de octubre.

Meca señaló que el Director Creativo de Miss Universo, además de fundador y CEO de MUBA Cosmetics, Andres Felipe, fue quien lo tomó en cuenta para ser parte de la experiencia en el certamen donde Fátima Bosch representa a México.

El proceso de Roi Meca para ingresar a Miss Universo

El maquillista de certámenes de belleza fue seleccionado como uno de los 10 mexicanos que representan a México como artistas de la brocha, el brillo labial y el peinado.

Roi se sometió a una especie de concurso con más de 100 maquilladores, pero su talento lo llevó a ser uno de los seleccionados, de acuerdo con el medio local Notitrece Tabasco.

“Gracias a cada persona que ha sido parte de mi proyecto durante todos estos años, ustedes han hecho de mí un gran Maquillador. Así es, señores, de México para el Universo: ROI MECA”, expresó en su publicación de Instagram.

Para él, esta oportunidad es el resultado de la disciplina, la constancia y la preparación continua. “El maquillaje es arte, técnica y actitud”, destacando que su meta es poner en alto el nombre de Tabasco y de México.