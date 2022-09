Víctor del Castillo, el maquillista mexicano que ganó un Emmy

Debido al elevado número de categorías de los Emmy, la Academia Nacional de Ciencias y Artes Televisivas de Estados Unidos optó por dividirlas en dos partes: las primeras, entregadas este fin de semana, fueron denominadas como Creative Arts Emmy, que se entregan a categorías más técnicas.

Entre los ganadores de este galardón se encuentra el maquillista mexicano Víctor del Castillo en la categoría Maquillaje Sobresaliente en Serie de TV de Drama gracias a su trabajo en la serie Pam & Tommy, que trata sobre la vida de Pamela Anderson y Tommy Lee.

Maquillista mexicano ganó un premio Emmy

A través de sus redes sociales, Del Castillo compartió con sus seguidores la emoción que le provocó haberse hecho acreedor a su primer premio Emmy después de trabajar más de 10 años en la industria estadounidense, y agradeció a David Williams, quien forma parte de su equipo.

“Muy agradecido de ser parte del increíble y talentoso equipo de Pam and Tommy. Gracias a mi jefe David Williams por traerme y por darme la oportunidad de ganar mi primer #emmy ¡¡¡¡¡¡Estoy tan emocionado!!!!”, escribió el profesional del maquillaje en Instagram.

¿Quién es Víctor del Castillo?

Víctor del Castillo es un maquillista originario de la Ciudad de México que lleva más de 10 viviendo en California, Estados Unidos, donde ha hecho gran parte de su carrera trabajando en series de televisión y películas.

Entre las series que destacan en su amplio currículum se encuentran Teen Wolf, Glee, Girl Boss y Twin Peaks. Del lado del cine, ha colaborado en producciones como Los Juegos del Hambre, The Most Hated Woman in America, El Gran Showman, Being The Ricardos y más recientemente en Bardo, de Alejandro González Iñarritu.

Anteriormente ya había sido nominado a este galardón, precisamente el año pasado, por su trabajo en Dancing with the Stars. Sin embargo, en aquella ocasión no ganó.

El próximo 12 de septiembre tendrá lugar la transmisión de los premios Emmy; la podrás seguir en vivo a través de la señal de NBC.