Premios Emmy 2022: HBO lidera nominaciones gracias a ‘Succession’ y ‘Euphoria’

La plataforma de streaming HBO, de la recién formada Warner Bros. Discovery Inc., lideró las categorías de televisión en los premios Emmy de este año gracias a Succession, la serie que se llevó 25 nominaciones.

La sátira oscura sobre una familia multimillonaria que controla una dinastía de medios de Estados Unidos competirá por la mejor serie dramática contra dos producciones de Netflix, Stranger Things y Squid Game (El Juego del Calamar), el primer programa de Corea del Sur que compite por el premio.

‘Squid Game‘ ha confirmado que tendrá una segunda temporada. (Foto: Instagram / @squidgamenetflix)

En total, la compañía recibió 140 nominaciones. Netflix superó a HBO en nominaciones a los Emmy hace un par de años atrás, pero ha cedido ante HBO dos años seguidos. Su cuenta de nominaciones cayó un 55 por ciento en ese tramo cuando la empresa enfrentó más competencia de servicios de streaming como Apple, Disney y Hulu.

Los premios Emmy, que entrega cada año la Academia de Televisión, son los más altos honores que tiene industria. Este año, la edición número 74 se transmitirá en vivo el 12 de septiembre en NBC y se podrá ver por primera vez en Peacock; ambos son propiedad de Comcast Corp.

Los premios Emmy nunca han sido tan populares entre los espectadores como los Premios de la Academia, que honran las mejores películas del año. A pesar de ello, su importancia en Hollywood ha crecido en los últimos años gracias a que la percepción de la calidad en la televisión ha aumentado y la competencia entre las redes de cable y los servicios de streaming se ha intensificado.

“Estamos batiendo récords con el número de envíos recibida por la Academia este año”, dijo el presidente de la Academia de TV, Frank Scherma. “La producción está en su punto más alto y la calidad de los programas que estamos viendo también”, añadió.

Las campañas de premios

Netflix, en particular, ha aumentado la cantidad de dinero gastado en la búsqueda de premios, pero la pérdida de suscriptores de la compañía a principios de este año provocó una caída en las acciones de entretenimiento y ha obligado a muchas empresas a reevaluar cuánto gastar en programación.

La cuarta temporada de ‘Stranger Things‘ se encuentra disponible en la plataforma de Netflix. (Foto: Instagram / @strangerthingstv)

Las plataformas de streaming y los canales premium han liderado por mucho tiempo los premios gracias a su habilidades de contar historias más atrevidas que apelan a los espectadores y miembros de la Academia.

Abbott Elementary, que debutó en ABC de Disney, fue el único programa en televisión abierta que obtuvo una nominación a mejor serie de comedia, categoría una vez dominada por el tipo de series ‘sitcom‘. Competirá contra otros siete programas, incluidos Barry, de HBO, Only Murders in the Building y Ted Lasso de Apple.

La serie de ‘Ted Lasso‘ se puede ver a través de Apple TV. (Foto: Twitter / @AFCRichmond)

Ted Lasso se llevó a casa el premio a la mejor comedia el año pasado y le da a Apple la oportunidad de poder repetir la victoria. La empresa ganó 51 nominaciones en total, incluidas 20 para Ted Lasso y 14 para Severance.

Hulu también aumentó su participación en las nominaciones gracias a Only Murders in the Building -una comedia protagonizada por Steve Martin y Martin Short- y The Dropout, sobre la empresaria deshonrada Elizabeth Holmes, que tendrá fuerte competencia cuando se enfrente a la serie de HBO: White Lotus.

HBO lidera la lista de nominaciones

HBO lanzó cuatro de los seis programas más nominados, incluyendo Euphoria y Hacks. Las estrellas de esos programas, Zendaya y Jean Smart, han sido nominadas como mejores actrices en su respectivas categorías.

Las nominaciones de Netflix se reparten entre un gran grupo de espectáculos: Squid Game, Stranger Things y Ozark fueron los únicos programas en obtener 10 nominaciones.

Al igual que los premios Oscar, los Emmy han tenido quejas ante la falta de representación de las personas de color en las nominaciones. En esta edición dos mujeres afrodescencientes forman parte de la categoría de actriz principal en serie de comedia.