Sergio Mayer renuncia a Morena: ‘Es irrevocable y por motivos personales’

El diputado federal Sergio Mayer presentó el pasado 15 de mayo su renuncia irrevocable a la militancia de Morena, de acuerdo con un documento dirigido al Comité Ejecutivo Nacional del partido, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y al Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Por qué renunció Sergio Mayer a Morena?

En el escrito, recibido por Morena a las 14:24 horas, Sergio Mayer informó que su decisión responde a “diversos motivos de carácter personal” y precisó que la renuncia “constituye una declaración de voluntad, que surte efectos inmediatos”.

“Vengo a presentar mi RENUNCIA DE CARÁCTER IRREVOCABLE, a la militancia del partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)”, señala el documento firmado por el legislador.

Asimismo, el también actor solicitó la cancelación de su registro de la militancia de Morena, así como la eliminación de sus datos personales de cualquier registro del instituto político.

La renuncia fue presentada con fundamento en el artículo 40, inciso J), de la Ley General de Partidos Políticos. El oficio incluye una copia simple de su credencial para votar emitida por el INE.

Morena sancionó a Sergio Mayer por su participación en ‘La Casa de los Famosos’

La salida de Sergio Mayer de Morena ocurre después de su participación en el programa La Casa de los Famosos, reality show en el que volvió a tener presencia mediática nacional.

Mayer ya había formado parte de este formato televisivo en una edición anterior, donde alcanzó notoriedad por integrar el llamado “Team Infierno”. Su participación lo mantuvo activo en televisión y redes sociales, además de fortalecer su perfil público fuera de la política.

En meses recientes, el legislador también realizó actividades relacionadas con el entretenimiento y la conducción, combinando su carrera artística con su labor legislativa.

La trayectoria de Sergio Mayer en Morena

Sergio Mayer inició su trayectoria política en 2017 como supervisor de eventos de la alcaldía Álvaro Obregón.

En 2018, ganó una diputación federal por la coalición encabezada por Morena.

Durante la LXIV Legislatura presidió la Comisión de Cultura y Cinematografía en la Cámara de Diputados. Posteriormente regresó a San Lázaro como diputado federal para la legislatura iniciada en 2024.

Antes de su incursión política, Mayer desarrolló una trayectoria en el entretenimiento como cantante, actor, productor y conductor. Alcanzó popularidad en la década de los noventa como integrante del grupo Garibaldi y posteriormente participó en telenovelas, programas de televisión y proyectos de reality show.