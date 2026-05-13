¿Morena podría perder el registro por caso Rubén Rocha? Lorenzo Córdova explica qué dice la ley electoral

Lorenzo Córdova explicó cómo es que Morena podría perder el registro ante el INE. (Foto: Cuartoscuro)

Líderes de partidos de oposición han pedido al Insituto Nacional Electoral (INE) que se retire el registro de partido político a Morena luego de la acusación de Estados Unidos contra militantes y supuestos nexos con el crimer organizado en Sinaloa.

Entre las acusaciones figuran personas como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas.

Además, organizaciones civiles presentaran denuncias para que las autoridades electorales investiguen posibles violaciones graves y sistemáticas a la ley.

En entrevista radiofónica, el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó que el sustento legal existe, aunque subrayó que nunca se ha aplicado en México como consecuencia de investigaciones administrativas o quejas electorales.

¿Morena podría perder el registro por el caso Rubén Rocha?

De acuerdo con Lorenzo Córdova, la legislación electoral mexicana sí prevé la cancelación del registro de un partido cuando existe una violación “grave, reiterada y sistemática” de las reglas electorales.

Sin embargo, precisó que en México nunca ha prosperado un procedimiento de este tipo. Históricamente, las pérdidas de registro han ocurrido únicamente cuando un partido no alcanza el mínimo de votación requerido en las urnas.

“El voto ciudadano ha sido la vía mediante la cual los partidos ganan o pierden su registro”, explicó.

El exconsejero electoral recordó que uno de los antecedentes más cercanos ocurrió en 2015, cuando distintos actores políticos pidieron retirar el registro al Partido Verde Ecologista de México por violaciones sistemáticas relacionadas con propaganda en radio, televisión y redes sociales en plena veda electoral.

“Ahí se determinó que finalmente la pérdida de registro no prosperaba y es que perder el registro significa literalmente desconocer el derecho de afiliación de millones de ciudadanos”, indicó.

¿Qué dice la ley electoral sobre la pérdida de registro de un partido?

Lorenzo Córdova recordó que existen tres principales supuestos legales para cancelar el registro de un partido político nacional:

- La causa más común es no obtener al menos el 3 por ciento de la votación válida emitida en elecciones federales.

- La legislación también establece que un partido debe conservar un número mínimo de afiliados equivalente al 0.26 por ciento del padrón electoral.

Córdova estimó que actualmente eso representa alrededor de 260 mil militantes.

- La tercera causal contempla incumplimientos reiterados y graves a la legislación electoral.

En este punto, el exconsejero enfatizó que la autoridad tendría que acreditar un modus operandi permanente y no únicamente hechos aislados.

¿Qué tendría que investigar el INE?

Durante la entrevista, Lorenzo Córdova explicó que el INE tendría la obligación de investigar cualquier denuncia formal presentada contra un partido político.

El proceso incluiría recopilar pruebas y, eventualmente, solicitar información a fiscalías o autoridades penales.

Sin embargo, advirtió que uno de los principales obstáculos sería determinar si las fiscalías entregarían información sensible al órgano electoral.

También aclaró que, al tratarse de un partido nacional, una eventual pérdida de registro afectaría a Morena en todo el país y no únicamente en Sinaloa.

‘La puerta legal existe, pero nunca ha ocurrido’

El exconsejero insistió en que la legislación sí deja abierta esa posibilidad jurídica, aunque reiteró que sería una medida extraordinaria.

Además, sostuvo que en democracia debe privilegiarse la decisión ciudadana mediante el voto y no únicamente las sanciones administrativas.

“Son las ciudadanas y ciudadanos quienes dan o quitan el registro a los partidos a través de las urnas”, sostuvo.