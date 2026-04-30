‘Alito’ Moreno exige cancelar registro de Morena tras acusación a Rocha Moya: ‘El narco está de su lado’

Morena en la mira: PRI exige cancelar su registro tras señalamientos de EU. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

Alejandro Moreno, senador y dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) retirar el registro como partido político a Morena ante señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado.

Moreno sostuvo que Morena no debe participar en las próximas elecciones, luego de que autoridades de Estados Unidos dieron a conocer una acusación contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Enrique Inzunza, senador, y otros ocho funcionarios y exfuncionarios.

“Nosotros habremos de solicitar de manera formal que se le retire el registro al partido Morena porque no es un partido político, es un cártel del crimen organizado y no merecen participar en las elecciones por una razón: porque ellos tienen al crimen organizado de su lado”, dijo en conferencia de prensa desde el Senado de la República.

Recordó que antes de la publicación de la acusación contra integrantes de Morena presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por presuntos vínculos con el crimen organizado. Señaló que “el tiempo nos dio la razón”.

‘Los Chapitos’ operaron para la victoria de Rubén Rocha en 2021

En el documento judicial difundido por el gobierno de Estados Unidos se describe una presunta red de complicidad entre Rubén Rocha Moya y otros funcionarios con ‘Los Chapitos’ para intervenir en las elecciones de 2021.

Según la acusación, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, entregó una lista con nombres de rivales políticos de Rocha Moya para intimidarlos o secuestrarlos antes de la elección.

También se indica que el gobernador de Sinaloa sostuvo encuentros con líderes de ‘Los Chapitos’ para acordar apoyo político a cambio de permitir la operación del tráfico de drogas en la entidad.

El documento señala que la organización criminal de los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán participó en el robo de urnas y en la desaparición de boletas electorales para asegurar la victoria de Rubén Rocha Moya.

Claudia Sheinbaum pide pruebas para actuar en caso Rocha Moya

Ante los señalamientos y la solicitud de extradición contra Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se requieren pruebas para actuar.

Reiteró en varias ocasiones que ni ella ni su movimiento protegerán a personas involucradas en delitos, siempre que existan elementos que acrediten responsabilidad.

Sin embargo, advirtió que, si no se presentan pruebas claras, considerará la imputación del Departamento de Justicia de Estados Unidos como un asunto político.

“Si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción (...) Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, dijo en conferencia de prensa.