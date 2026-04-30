Muere Linda Porto, actriz de ‘Mujer, casos de la vida real’, a los 94 años

El fallecimiento de la actriz Linda Potro lo dio a conocer la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). [Fotografía. IA Gemini / Mujer, casos de la vida real / El caballo del diablo]

La actriz mexicana Linda Porto, reconocida por participar en Mujeres, casos de la vida real y en películas como El caballo del diablo, falleció este jueves 30 de abril, de acuerdo con un comunicado oficial de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

Linda Guitrón Porto desarrolló una carrera dentro del cine mexicano desde finales de la década de 1950, con participaciones en distintas producciones que abarcaron varias décadas.

La actriz participó en películas durante la etapa final de la Época de Oro del cine mexicano, donde formó parte de distintos elencos en producciones de corte social y comedia.

¿En qué películas participó Linda Potor en el cine mexicano?

Los primeros trabajos de Linda Guitrón Porto se registran a finales de la época de oro del cine mexicano en filmes como Concurso de belleza (1958) y Cada quien su vida (1960), donde interpretó a Lilia Hernández. También apareció en “El proceso de las señoritas Vivanco” (1961) y “Carnaval en mi barrio” (1961), en algunos casos sin crédito en pantalla.

Sin embargo, su trayectoria en la industria del cine mexicano se consolidó en las décadas de 1970 y 1980, donde participó en películas como “Macaria, mujer de Rufino” (1975) y “El caballo del diablo” (1975), esta última dirigida por Federico Curiel, con la participación de Jorge Rivero, Narciso Busquets, Juan Miranda y Yolanda Ochoa en el reparto.

También formó parte del reparto de El jinete de la muerte (1981) , El sinaloense (1985), Las nenas del amor (1983), esta última formaba parte del cine de ficheras que se produjo en años en el cine mexicano.

Sus últimas participaciones en la actuación se registran en 1997, cuando apareció en un capítulo del reconocido programa ‘Mujer, casos de la vida real’, conducido por Silvia Pinal, quien falleció en noviembre de 2024 a los 93 años.

Este es el listado de toda la participación en cine y televisión en México de la actriz Linda Potro:

Concurso de belleza (1958)

Cada quien su vida (1960)

El proceso de las señoritas Vivanco (1961)

Carnaval en mi barrio (1961)

Macaria, mujer de Rufino (1975)

El caballo del diablo (1975)

El jinete de la muerte (1981)

Las nenas del amor (1983)

El sinaloense (1985)

La trayectoria de Linda Guitrón Porto refleja la participación constante de actrices de reparto en distintas etapas del cine mexicano, desde el cierre de la época de oro hasta el desarrollo del cine comercial en las décadas posteriores.