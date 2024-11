‘Una triste historia’: Confirman muerte de Silvia Pinal, ‘Última Diva del Cine Mexicano’, a los 94 años

“Acompáñenme a ver esta triste historia”: La actriz Silvia Pinal, leyenda de la Época del Oro, murió a los 94 años este 28 de noviembre.

La ‘Última Diva del Cine Mexicano’ deja un legado de siete décadas en teatro, cine y televisión, en proyectos con directores como Luis Buñuel, Miguel Zacarías y Miguel M. Delgado. El fallecimiento de la actriz fue informado por la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

En septiembre, Silvia Pinal reflexionó de la muerte previo a cumplir 94 años: “A mí no me asusta la muerte, ella va y viene cuando quiere, cuando se le da a ella la gana y por eso no me meto”.

La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestra compañera Silvia Pinal. Nuestro más sentido pésame a familiares, amigos y a toda la comunidad artística y publico en general que sufre hoy de esta gran pérdida. Que en Paz Descanse. pic.twitter.com/0G5oCI9vBO — Asociación Nacional de Actores (@andactores) November 29, 2024

¿Qué le pasó a Silvia Pinal?

Silvia Pinal Hidalgo había enfrentado varias hospitalizaciones y padecimientos en los últimos años, como COVID 19, presión baja, infecciones en las vías urinarias, un cuadro de tos, influenza y llagas.

La última hospitalización de Silvia Pinal fue el pasado 21 de noviembre, por una infección en las vías urinarias, de la cual se estaba recuperando con un buen pronóstico.

Sin embargo, la leyenda del cine permaneció internada debido a que contrajo una nueva bacteria que requería de antibióticos de amplio espectro, según explicó a medios de comunicación su hija, la actriz Sylvia Pasquel, el 26 de noviembre:

“Nos vamos a quedar un día más. Se le va a dar un antibiótico nuevo y nosotros no tenemos en la casa estos aparatos tan sofisticados como para estarla monitoreando y estar revisando situaciones... Hemos estado platicando con ella, enseñándole fotos, riéndose, está bien, pero no la vamos a sacar hasta que no esté en perfecto estado de salud".

Estaba previsto que la intérprete de Viridiana fuera dada de alta este 27 de noviembre, pero no fue así. La familia comenzó a reunirse en el hospital esa noche, en total hermetismo.

Silvia Pinal deja un legado inigualable en el cine mexicano. (Foto: Instagram @silvia.pinal.h).

¿Cómo fue la trayectoria artística de Silvia Pinal?

La actriz nació el 12 de septiembre de 1931 en la ciudad de Guaymas, Sonora, bajo el nombre de Silvia Verónica Pinal Hidalgo. Desde corta edad manifestó interés por el canto y la actuación, aunque uno de sus primeros trabajos fue como secretaria en Kodak.

En la escuela era conocida como ‘la artista’, gracias a su pasión por las artes que desarrollaba al acudir junto a sus tías al cine o a funciones en el Teatro Arbeu.

Silvia Pinal tuvo cargos en la política mexicana. (Foto: Cuartoscuro)

La primera oportunidad de la mamá de Sylvia Pasquel, fue gracias a su debut a los 18 años en la película Bamba (1948), después de que el director Miguel Contreras Torre viera su talento en el teatro al participar como extra en la obra Sueño de una noche de verano, cuando los alumnos de los primeros años de la carrera de arte dramático en el INBA no podían obtener papeles importantes.

Fue en el escenario de la obra Nuestra Natacha que se le dio la oportunidad con su primer protagónico. En sus inicios hizo algunas comedias radiofónicas para XEQ, como fue Dos pesos la dejada.

Uno de sus proyectos más relevantes lo hizo bajo la dirección de Luis Buñuel: Viridiana (1961). La cinta fue ganadora del máximo reconocimiento en el Festival de Cannes: la Palma de Oro, la primera para una producción española.

En 2015, la actriz Silvia Pinal viajo al país europeo por una interpretación que el público no olvida y que marcó su carrera, por lo que años después volvió a ser considerada por su papel.

Sin embargo, esta no fue la única vez que compartió créditos con Buñuel, ya que la historia se repitió en El Ángel Exterminador (1962) y Simón del desierto (1965).

Otros títulos populares en su larga trayectoria incluyen Un extraño en la escalera (1954), El inocente (1956), ¡Viva el amor! (1958) o La mujer que yo perdí (1949), para la cual trabajó al lado de Pedro Infante, con el que repitió créditos en Un rincón cerca del cielo (1952).

Silvia Pinal participó en diversas películas de la Época de Oro del cine mexicano. (Foto: Instagram / @silvia.pinal.h)

El trabajo de la primera actriz Silvia Pinal solo siguió internacionalizándose gracias a su paso por Europa debido a una alianza de Televisa que la llevó a estar en el elenco de películas como El canto de la cigarra (1978), El hijo de su mamá (1979) y Carlotta: Amor es veneno (1980).

Tuvo una exitosa carrera como productora en Mujer, casos de la vida real, programa que también condujo entre 1985 y 2007, en el cual se presentaron historias donde el público podía identificarse y que es base de productos que siguen emitiéndose en la actualidad.

Ella estuvo en la lista de los famosos en la política: se convirtió en diputada federal por el PRI y estuvo a cargo de la Presidencia en las dirigencias de actores en el país, la ANDI y la ANDA.

Sus apariciones en los últimos años fueron en cintas como Ya no los hacen como antes (2002) o Tercera llamada (2013).

Silvia Pinal fue productora, actriz y política. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

Los problemas de salud de Silvia Pinal

A lo largo de su vida, Silvia Pinal presentó problemas de salud: