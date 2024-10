¿Silvia Pinal solicitó la eutanasia? Sylvia Pasquel aclara los rumores

La celebración de los 94 años de Silvia Pinal, que se llevó a cabo el pasado 12 de septiembre, se vio opacada por los rumores de la eutanasia que supuestamente había solicitado la protagonista de Mujer, casos de la vida real.

Las especulaciones surgieron en redes sociales, en donde se compartieron videos afirmando que la primera actriz había solicitado la muerte asistida e incluso se llegó a difundir una fecha exacta en la que presuntamente sucedería el procedimiento.

¿Es cierto que Silvia Pinal pidió la eutanasia?

Hasta ahora, la ‘Dinastía Pinal’ no había mencionado nada sobre la polémica; sin embargo, Sylvia Pasquel, la actriz e hija de la protagonista de Viridiana, aclaró que todos los rumores son falsos.

En una entrevista para el canal de YouTube de Ana María Alvarado, la actriz dijo: “De verdad qué mala entraña de los que hacen esas notas”, ya que incluso aseguraron que Silvia Pinal había sido llevada a otro país para este fin.

La eutanasia es un procedimiento mediante el cual un médico interviene para poner fin a la vida de un paciente que padece una enfermedad terminal, explica la Real Academia Española.

Durante la celebración de cumpleaños de Silvia Pinal se llegó a rumorar que ella supuestamente había solicitado la eutanasia, pero los rumores fueron falsos. (Foto: Cuartoscuro)

A pesar de que este busca dar a las personas una muerte digna, es decir, la posibilidad de decidir cómo quieren finalizar su vida, en México la eutanasia está prohibida por la Ley General de Salud.

Por este motivo, entre todos los rumores se dijo que habían llevado a Silvia Pinal a Colombia, país en el que la eutanasia es un procedimiento legal desde 1997, luego de obtener la autorización de la familia.

“No se conformaron con hacer la nota de que yo había ordenado que se le hiciera a mi mamá la eutanasia y que mi hermana Alejandra Guzmán había firmado el papel, sino que después publicaron una de que ya nos la habíamos llevado a Colombia”, agregó Sylvia Pasquel.

Sylvia Pasquel pidió a las personas no creer en todo lo que ven, ya que incluso llegaron a recibir mensajes de odio a causa de los rumores de la eutanasia. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

La abuela de Michelle Salas aseguró que esto es imposible, ya que, en caso de querer trasladar a Silvia Pinal a otro país muchas personas se enterarían de manera inmediata: “¿Crees que la salida de mi mamá a Colombia hubiera pasado desapercibida?” cuestionó poniendo fin a los rumores.

Sylvia Pasquel también reveló que las especulaciones sobre la presunta eutanasia a Silvia Pinal fueron tomadas como verdaderas por muchos, quienes les enviaron mensajes de odio, por lo que pidió no creer todo lo que ven.

“La gente sí se lo cree y te empiezan a echar un ‘hate’ muy feo, les digo: ‘no vean tantas telenovelas’, si lo que estamos procurando es darle la mejor vida”, agregó la actriz de Siempre reinas.

“Por supuesto que no (es verdad lo de la eutanasia). Mi madre está llena de vida, si lo que queremos es que esté feliz y contenta”, reiteró en una entrevista que le realizó Maxine Woodside.

Silvia Pinal asegura que no le teme a la muerte

En medio de los rumores sobre la eutanasia, Silvia Pinal fue entrevistada por De primera mano con motivo de su celebración de cumpleaños, en donde aseguró que ella no tiene miedo de morir.

“A mí no me asusta la muerte, ella va y viene cuando quiere, cuando se le da a ella la gana y por eso no me meto”, declaró Silvia Pinal, quien también aseguró que se siente muy joven.

Silvia Pinal habló sobre la muerte durante su última celebración de cumpleaños. (Foto: Cuartoscuro)

“¿De cuántos años me siento? Me siento como de 18 años”, agregó la primera actriz, quien es una de las divas del cine de oro mexicano a modo de broma durante su celebración de cumpleaños.