Silvia Pinal y Conrad Hilton: ¿Cuál fue la relación entre la diva del cine y el tío abuelo de Paris Hilton?

Silvia Pinal se convirtió en tendencia en redes sociales, lo que ocasionó que muchos de los usuarios se preocuparan por el estado de salud de la diva del cine de oro mexicano; mientras, otros tantos, llegaron a pensar lo peor. Sin embargo, el motivo de la popularidad de Silvia se debió a uno de los tantos recuerdos que construyó durante su carrera, o más bien, por uno de sus grandes amores.

Hablamos de la relación que mantuvo con Conrad Hilton, empresario hotelero estadounidense e hijo del fundador de la cadena Hoteles Hilton. Si bien, la anécdota se incluyó en el libro autobiográfico de la actriz del cine de oro, ahora, fue difundida en redes sociales, donde causó un gran impacto entre la comunidad.

Y es que, aunque es bien sabido que Silvia Pinal fue una de las actrices más hermosas de México y que logró conquistar a muchos hombres, poco se sabía sobre la ocasión que su corazón encontró el amor en un extranjero, nada más y nada menos que de una de las familias más ricas de Estados Unidos.

Silvia Pinal tuvo un fugaz romance con el tío abuelo de Paris Hilton, Conrad Hilton. (Foto: Mediateca INAH). (Nación321/Fuente: mediateca.inah.gob.mx)

¿Cómo fue el romance de Silvia Pinal y Conrad Hilton?

Silvia Pinal y Conrad Hilton se conocieron en 1962 durante la inauguración del Hotel Hilton & Resorts en Acapulco, según contó la actriz en su libro autobiográfico Esta soy yo, desde el primer momento hubo una conexión con el empresario estadounidense.

En ese momento, Silvia y Conrad necesitaron ayuda de otras personas para comunicarse, pues ella no hablaba inglés y él no hablaba español; esta barrera no fue un impedimento para que empezara una amistad que se convertiría en un fugaz romance de siete meses.

En el libro, Silvia cuenta que Conrad “era encantador, me hizo algunos regalos”, además de detallar que su relación continuó con varias visitas de la estrella del cine mexicano a Nueva York; así como viajes espontáneos de Hilton a México.

Cabe destacar que el hijo del fundador de los Hoteles Hilton conoció a Silvia justo después de divorciarse de Elizabeth Taylor, quien declaró que el magnate era un hombre violento cuando tomaba.

Silvia Pinal y Conrad Hilton se conocieron en Acapulco e iniciaron un romance. (Foto: Facebook Silvia Pinal H. / Wikipedia).

El romance de Silvia Pinal y Conrad Hilton se deterioró cuando él intentó controlar la vida pública de la actriz, hecho que ya se había repetido con algunas de sus parejas anteriores; por lo que Pinal decidió finalizar el noviazgo con Conrad y conservar una amistad lejana.

“No logré ver en él al hombre perfecto con quien soñaba compartir mi vida”, escribió en las páginas de su biografía.

¿Quién es Conrad Hilton?

Conrad Nocholson Hilton fue el hijo mayor del fundador de los Hoteles Hilton, ambos llevan el mismo nombre, por lo que al exnovio de Silvia Pinal solían decirle ‘Nicky’; es hermano de William Barron Hilton, quien, a su vez, es el abuelo de Paris y Nicky Hilton. Conrad murió a los 42 años a causa de un ataque cardiaco.

¿Quiénes han sido los amores de Silvia Pinal?

La actriz del cine de oro mexicano, Silvia Pinal, tuvo varios amores a lo largo de su vida; algunos de ellos derivaron en matrimonios y otros quedaron a nivel de anécdotas, como pasó con Nicky Hilton; entre los hombres que se enamoraron de Silvia Pinal están:

Enrique Guzmán y Silvia Pinal tuvieron dos hijos: Alejandra y Luis Enrique. (Foto: Instagram @laguzmanmx / @silvia.pinal.h).

Rafael Banquells: padre de su hija, Sylvia Banquells.

Gustavo Alatriste: padre de su hija Viridiana, quien también falleció en un accidente.

Enrique Guzmán: quien es padre de sus hijos, Alejandra y Luis Enrique

Tulio Hernández Gómez

Conrad Hilton

Emilio ‘El Tigre’ Azcárraga