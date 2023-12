¿Cuándo saldrá del hospital Silvia Pinal? Esto dijo un amigo cercano a la actriz

Silvia Pinal podría salir este fin de semana del hospital gracias a su favorable evolución y recuperación. La primera actriz fue internada en una clínica de la CDMX por complicaciones derivadas de influenza.

El pasado 27 de diciembre, Alejandra Guzmán confirmó a medios de comunicación que su madre, estaba hospitalizada sin embargo comentó que se encontraba estable.

A partir de entonces, la cantante de ‘Llama por favor’ compartió a la audiencia los detalles sobre la salud de Pinal y detalló el jueves que la histrionisa sería trasladada a un cuarto gracias a la favorable recuperación.

Silvia Pinal está hospitalizada desde el 22 de diciembre. (Cuartoscuro)

¿Cuándo saldrá Silvia Pinal del hospital?

Ivan Cochegrus, actor y productor mexicano, visitó a la protagonista de Viridiana en el hospital y compartió con medios algunos pormenores sobre su posible alta.

El histrión relató que él estaba presente el pasado 28 de diciembre cuando los médicos dieron la indicación de que pasarían a Pinal de terapia intensiva a intermedia.

Si bien había optimismo acerca de que la actriz saliera del hospital para las fiestas de año nuevo, aún no hay indicios claros sobre una fecha.

“Ya se va a casa en un par de días, está evolucionando muy bien, ayer en la tarde llegaron sus enfermeros para ver el proceso de cómo va a ir ella, su tratamiento en casa e incluso estaba hablando francés e italiano, que ella habla muy bien”, dijo el productor.

Entre sus declaraciones, Cochegrus reveló que las constantes visitas son de gran ayuda para la primera actriz, pues la estimulan y animan.

“Ella va muy bien, está evolucionando y yo vengo todos los días porque le estimula ver a la gente que está más cercana a ella, entonces el doctor nos ha pedido estimularla, que ella no se sienta en un cuarto encerrado, porque no hay televisión. No nos permitieron el ipad, entonces de alguna u otra manera es para que ella por lo menos en los horarios de visita pueda platicar un poco con nosotros” dijo para los micrófonos de varios medios.

Asimismo, el amigo de Silvia Pinal comentó que los preparativos para acondicionar adecuadamente un cuarto con todos los recursos médicos para el cuidado de la actriz ya están en marcha.

“Alejandra está viendo esa parte de habilitarle, Efi (su asistente) está viendo lo de unas cortinas para que esté más calientita y están checando todo eso en la casa”, detalló el productor.