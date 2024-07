‘Queremos que la gente vaya lento’: Así es un hotel todo incluido personalizado a tu gusto en Playa del Carmen

The Beachfront by The Fives Hotels abrió oficialmente sus puertas este julio con una apuesta: todo incluido personalizado. (Foto: Cortesía / The Beachfront by The Fives Hotels).

Desde muy temprano, en Playa del Carmen hay un lugar donde comienza a extenderse lentamente una oleada personajes dispuestos a tirarse al sol, pedir un martini de pera (o dos, o tres, o cuatro), quizá un mocktail de fresa o un jugo de jengibre, mientras leen un libro, observan al mar mecerse hacia atrás, adelante, atrás... Están decididos a solo una cosa: eso que llaman “el placer de no hacer nada”.

Las playas de Quintana Roo son algo más que un destino turístico paradisiaco de arena pálida y un interminable azul que no distingue si es cielo o mar, en realidad puede ser también un ‘paraíso’ a la carta y por ese negocio de lo personalizado apuestan en The Beachfront by The Fives Hotels.

Un hotel 'all inclusive' centrado en el bienestar físico y mental. (Foto: Cortesía / The Beachfront by The Fives Hotels).

“Queremos que la gente vaya lento, tomar una pausa, relajarse”, explica en entrevista con El Financiero, Paulina Chahin, directora senior de ventas en The Fives Hotels & Residences.

Este hotel boutique es solo para adultos, se inauguró este mes, a solo unos metros de su hotel hermano, The Fives Beach Hotel & Residences, el cual contrasta porque es un resort familiar con varios restaurantes de comida francesa, italiana, japonesa, tailandesa, además de alimentos rápidos en la playa como hamburguesas, pizza italiana, tacos, y una plaza con varias actividades de entretenimiento a lo largo del día.

En la Riviera Maya hay un poco de todo: sitios arqueológicos, tours por la selva, museos, restaurantes reconocidos por Michelin o The World’s 50 Best, actividades y deportes acuáticos, clubes nocturnos y hasta es un popular destino de bodas nacionales e internacionales (en especial de Asia).

¿Y qué hace diferente a un nuevo hotel en el océano de alrededor de 500 hoteles en la Riviera Maya? Bueno, hay varios aspectos en su concepto que se mueven con el oleaje de un turismo cada vez más diverso.

Este hotel boutique con vista al mar promete personalizar sus servicios, desde un espacio para pedir matrimonio a bodas frente a la playa. (Foto: Cortesía / The Beachfront by The Fives Hotels).

Un ‘todo incluido’ personalizado

Paulina destaca que el concepto de The Beachfront se caracteriza por ser ‘all inclusive’ personalizado: “La atención al detalle es nuestra prioridad, vamos a conocer a cada uno de nuestros clientes para satisfacer las necesidades que tengan durante sus vacaciones”.

¿Pero esto qué implica? Puedes pedir lo que quieras, incluso si tienes antojo de comer ese platillo con la receta de tu abuelita o quieres una cena romántica con velas frente al mar.

“Cada cliente es diferente y cada persona necesita, come o bebe cosas diferentes, conectar con su psicología de consumidor, saber qué es lo que le gusta, para poderlo sorprender en su estancia, para tocar sus cinco sentidos, por eso nos llamamos The Fives”.

Si bien la inauguración oficial fue el pasado 11 de julio, han estado operando desde diciembre de 2023 y han encontrado un alto número de clientes repetidores, incluso hay una persona que ha estado hospedada 46 noches: “los huéspedes se quieren quedar porque es como su casa”.

Vicente Madrigal, vicepresidente de ventas, explica que más que un reto, abrir un hotel con servicio todo incluido de este estilo es una oportunidad de diferenciarse en un destino tan grande.

“Queremos más que grandes vistas al mar, ofrecer viajes para que la gente reconecte consigo misma, con su pareja, que salga de aquí energizado”.

El hotel boutique tiene algunas habitaciones con acceso directo al mar. (Foto: Cortesía / The Beachfront by The Fives Hotels).

Además, a su parecer, el nicho de mercado de hoteles solo para adultos está creciendo cada vez más: “Hay parejas que quieren viajar solos”, y destaca la posibilidad de tener ambas caras de Playa del Carmen, al conectar los servicios del ‘all inclusive’ del hotel hermano The Beach: “Puedes tener la tranquilidad de un hotel pequeño como este y la experiencia de un resort más grande”.

The Fives Hotels & Residences tiene actualmente cuatro hoteles en la Riviera Maya y ha encontrado clientes principalmente de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, pero también huéspedes en aumento de México y Latinoamérica.

“Caribe mexicano, Cancún y la Riviera Maya sin duda es un destino competido, pero también bendecido, somos conocidos en todo el mundo, tenemos una amplia conectividad aérea nacional e internacional, los servicios son muy profesionales, hay un conocimiento en el mundo del Caribe mexicano, nos toca ir y tocar la puerta correcta para este nicho de negocio”, agrega Vicente.

Slow food... pero en Playa del Carmen: El mercado del bienestar físico y mental

Pato laqueado, tartaleta de frutos del mar, tartar de res, salmón braseado, filete, barbacoa de picaña, pulpo, ceviche, cochinita que sale de un pib enterrado en la playa, una jarra de café de prensa francesa en la mañana, omelette francés... Sin sazón no hay paraíso, así que aquí ni el mar es el límite.

El chef Christian Reyes es el encargado del restaurante del hotel, llamado Santa Sirena Beach, a él le emocionan todos los sabores, desde los jugos que salen de su cocina, prensados en frío, que conservan más antioxidantes; hasta el queso de leche de almendra que pone sobre su ‘avocado toast’, todo hecho desde cero.

Los jugos prensados en frío y los alimentos frescos son parte de la apuesta slow food del hotel The Beachfront. (Foto: Nayeli Reyes).

¿Y es viable un menú tan abierto a las posibilidades y a lo personalizado? Christian Reyes cree que sí: “Si nos organizamos podemos tener lo que sea, la oferta gastronómica que tenemos es muy amplia, yo siempre le digo a mis huéspedes ‘¿qué es lo que quieres, qué se te antoja: algo que nadó, voló o corrió?’ Lo hacemos. Los tenemos que consentir”.

El chef Reyes destaca que en la cocina de Santa Sirena Beach Club + Restaurant tiene las bases para cualquier reto y esto se extiende a la barra, donde se puede personalizar cualquier coctel.

Además, The Beachfront by The Fives Hotels, se abre a un público creciente: personas que buscan el bienestar físico, mental y la buena comida.

Así que parte de su oferta son alimentos saludables y frescos, desde bowls con yogur griego, semillas de calabaza, granola casera, tostadas energéticas, o bien, masajes y terapias de relajación con sonido.

The Beachfront ofrece servicios de bienestar, como masajes y terapias de sonido frente al mar. (Foto: Nayeli Reyes).

¿Dónde está The Beachfront by The Fives Hotels?

The Beachfront by The Fives Hotels está en Xcalacoco 2a, 77710 Playa del Carmen, Quintana Roo, en resumen, esto es lo que puedes encontrar:

Hotel boutique solo para adultos de 43 habitaciones.

Servicio personalizado.

Oferta culinaria de comida saludable, ‘slow food’, cocinado todo al momento, fresco, coctelería original y menú abierto a la petición que se desee.

Acceso a los servicios y restaurantes del hotel The Fives Beach Hotel & Residences sin costo adicional.

Cada habitación ‘all inclusive’ tienen servicios distintos, como jacuzzi, balcón, piscina privada, salida directa a la playa, vista al jardín y más. Se puede reservar directo en el sitio web de The Fives Hotels.