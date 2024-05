El brillo de la excelencia: la Guía Michelin llega a México

La primera edición de la Guía Michelin en México ha marcado un hito en la escena gastronómica del país este 2024, al otorgar reconocimientos a un total de 157 restaurantes en diversas categorías. Los lugares evaluados abarcan desde Nuevo León hasta Ciudad de México, pasando por destinos culinarios emblemáticos como Oaxaca, Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo.

La selección de la primera edición en nuestro país refleja la diversidad y calidad de la oferta gastronómica. Entre ellos se encuentran 97 restaurantes galardonados con la distinción de entrar a la Guía Michelin, 42 establecimientos reconocidos con el premio Bib Gourmand por ofrecer una excelente relación calidad-precio, y seis restaurantes premiados con la Estrella Verde por su compromiso con la sostenibilidad.

Además, destacan a 16 restaurantes con una Estrella Michelin y a dos restaurantes con dos Estrellas Michelin. También se otorgaron reconocimientos especiales a destacados profesionales del sector, como el Premio Michelin al Servicio al Restaurante Amores de Marcelo Hisaki y Reyna Venegas, el Premio Michelin Sommelier a Lauren Plascencia del restaurante Animalón, el cual fue patrocinado por la vinícola más antigua de América, Casa Madero, de los hermanos Milmo, ubicada en Parras, Coahuila.

El Michelin Cócteles Excepcionales se fue a Monterrey, a Felipe Acevedo del restaurante Koli Cocina de Origen de los hermanos Rivera Rio Zambrano, quienes también cargaron con una Estrella para la sultana del norte, y precisamente de allá entraron a la Guía la Fonda San Francisco, Vernáculo y los Tacos El Compadre, así como en la Ciudad de México la barbacoa de res brillo en los Tacos Gonzalitos, y en Puerto Morelos, Quintana Roo, entró el Chef Daniel Ovadia con Punta Corcho, curioso nombre original del mismo puerto, ya que según los relatos, los mayas pasaban por este sitio para extraer el corcho con el que fabricaban sus redes de pesca.

El renombrado Pujol con dos Estrellas, además, su chef, Enrique Olvera fue galardonado con el Mentor Award, un reconocimiento bien merecido. Él ha sido un formador de cocineros, no falta que vayamos a un restaurante en el que te digan –el chef estuvo trabajando en Pujol–, un comentario que rara vez se escucha de otro chef, esto sin dejar de mencionar que es uno de los pioneros en arrancar un establecimiento de “fine dining” de cocina mexicana, y su proyecto de rescate del maíz, Molino Pujol entró en la Guía Michelin, donde se recomiendan restaurantes.

En los últimos años surgió uno que a mí en lo personal me sorprendió de sobre manera: Levadura de Olla, propuesta de la joven chef Thalía Barrio, a quien además de una Estrella, le dieron el Michelin Chef Joven. Desde su niñez, ayudaba a sus abuelas en la cocina en su natal San Mateo Yucutindoo. El restaurante abrió sus puertas en 2019, con una carta repleta de platillos de la cocina tradicional y nuevas propuestas, y el más “instagramiado” es la ensalada de variedades de tomates.

El “enfant terrible” Edgar Nuñez se llevó una Estrella con el Sud 777 y para el restaurante de cocina mexicana, Comedor Jacinta en Polanquito, el Premio Bib Gourmand, mismo galardón que le dieron al regiomontano Tacos Doña Mari, La Gritona.

La excéntrica artista, la Chef Martha Ortiz, entra a la Guía con el bello local de nombre Filigrana, y Guillermo Gonzalez Beristaín, pionero en la alta cocina de Monterrey, se llevó una Estrella para Pangea, así como la exitosa y carismática Gabriela Cámara con Contramar, Castacan y Entremar, y Caracol de Mar obtiene el BIb Gourmand. Los Danzantes, tradicional de Oaxaca, obtuvo la Estrella Verde.

Pero los tacos no podían dejar de estar en la lista de una Estrella, el absoluto ganador fue la Taquería “El Califa de León”, los originales, en la Ciudad de México.

Faltan muchísimos que caminaron el pasado martes 14 de mayo por la alfombra roja, los invito a ver las listas en los medios de comunicación para que tengan una idea de cómo México se llenó de gloria a través de sus vastas y reconocidas cocinas que hemos heredado de nuestros ancestros, y que los cocineros han sabido seguir por el camino indicado del buen comer.

Me gustaría agregar que, aunque es verdad que la Guía Michelin no es la única fuente de referencia para los mejores restaurantes, ya que existen otras listas, y no incluye a todos los establecimientos que merecerían estar en ella, ni se considera como la autoridad definitiva, lo que sí, es que sigue siendo una valiosa herramienta de máximo prestigio para los aficionados a la mejor gastronomía.