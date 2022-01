París Hilton está de vuelta y lleva la fiesta al metaverso

(Bloomberg). Paris Hilton, quien por mucho tiempo ha sido elemento básico de la cultura pop, está renovando su imagen tratando de pasar de ser una chica de moda amante de las fiestas a un “ícono atemporal“ que las marcas puedan ver como líder innovadora y familiar. De repente vuelve a estar en todas partes: en televisión por streaming, en los anuncios de moda e incluso en Roblox. Todo forma parte de su plan.

Considerada una de las influencers más destacadas de principios de la década de 2000, la actriz ha acumulado desde entonces más de 55 millones de seguidores en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Snapchat y YouTube. Más si se cuenta Weibo, una de las mayores plataformas de redes sociales de China. Y entre sus seguidores se encuentran algunos de los nombres más importantes del mundo del espectáculo, desde Madonna hasta Kim Kardashian West.

Paris no es la única. Otras celebridades están traduciendo su prominencia en imperios creativos: Reese Witherspoon aterrizó una valoración de 900 millones de dólares para Hello Sunshine; SpringHill Co. de Lebron James vale un estimado de 725millones de dólares y Westbrook de Will Smith está valorada en 600millones de dólares.

En octubre, Hilton se asoció con el veterano de WaltDisney Co. Bruce Gersh, para tratar de hacer precisamente eso con 11:11 Media. Si bien su nueva empresa invertirá en nuevos productos y lanzará nuevos proyectos de entretenimiento, su enfoque clave estará en la venta de asociaciones con la marca Hilton.

“Me encanta compartir mi plataforma con los demás y utilizar mi voz para darla a conocer de una forma que ellos nunca podrían, así que por eso soy una socia increíble”, dijo Hilton en una entrevista.

La heredera de la cadena hotelera saltó a la fama en el reality show The Simple Life en 2003. Ahora, tiene un programa en el servicio de streaming de la NBC Peacock, Paris In Love, y un podcast con IHeartMedia Inc. llamado This Is Paris.

Aunque su programa de Netflix Inc., Cooking With Paris, fue cancelado después de una temporada, Gersh dijo que tiene otros programas de comida en las obras como parte de un acuerdo de dos años con Warner Bros. para desarrollar contenido sin guion.

Paris Hilton en el Metaverso

Hilton también está incursionando en los lugares de entretenimiento modernos, concretamente en el metaverso. Se ha instalado en Roblox, una plataforma en línea con 47,3 millones de usuarios activos diarios en la que las principales atracciones pueden atraer miles de millones de visitas.

En Paris World, los jugadores pueden explorar su isla paradisíaca, que cuenta con un parque de atracciones, un zoológico de mascotas, un club nocturno y una mansión en la que se puede comprar ropa de su armario. Su primer evento en Roblox tuvo lugar en la víspera de Año Nuevo.

Hasta ahora, ha atraído menos de 62.000 visitas, pero Hilton dice que ve potencial. “Veo que Paris World se convertirá en un destino para diferentes eventos a lo largo del año: el día de San Valentín, el Super Bowl, la Semana de la Moda de Nueva York”, dijo Hilton.

También tiene la ambición de introducir marcas en el metaverso, y ha anunciado en Instagram un próximo anuncio con ZipRecruiter Inc.

La próxima semana, Hilton lanzará sus primeros NFT con Super Plastic, una empresa de juguetes de vinilo y coleccionables digitales respaldada por personas como Google Ventures y Justin Timberlake. Hilton vendió su NFT Iconic Crypto Queen en abril de 2021 por 1,1 millones de dólares y tiene una colección de 141 piezas, entre ellas obras de Grimes y Steve Aoki.

“Creo que es importante que la gente no solo esté en el mundo físico, sino también en el mundo digital”, dijo. “Lo veo como el futuro de la fiesta, de salir, de interactuar con la gente y de ser social”.