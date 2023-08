Silvia Pinal reaparece públicamente: ¿Qué dijo ante cámaras la primera actriz?

En las últimas semanas, la preocupación por la salud de Silvia Pinal había causado preocupación entre sus seguidores gracias a los rumores que surgieron sobre una desmejora, mismos que ella se encargó de desmentir a través de un video en redes sociales.

Y para muestra, la actriz del Cine de Oro Mexicano reapareció en un evento especial por el aniversario del matutino Hoy, donde fue Madrina de Honor e incluso dio unas palabras para todos los presentes.

¿Cómo fue la reaparición de Silvia Pinal en televisión?

Silvia Pinal entró al foro en silla de ruedas, con una gran sonrisa e incluso moviendo los brazos a modo de baile mientras los aplausos de los conductores, invitados y público presente hacían eco en el sitio.

Andrea Legarreta, una de las conductoras del programa, se hincó para darle la bienvenida al ícono de la televisión mexicana, que actualmente tiene 91 años.

Mientras le hablaban, la conductora de Mujer, Casos de la Vida Real miraba fijamente, y aunque había espacios en los que Legarreta se silenciaba para escuchar algunas palabras de Silvia, esta no decía nada.

Silvia Pinal habló recientemente sobre su actual estado de salud. (Foto: Twitter / @TvsEspectaculos / Captura de pantalla)

No fue hasta una segunda intervención de la expareja de Erik Rubín, donde habló sobre la importancia de la matriarca de la dinastía Pinal dentro de la televisión mexicana, que esta le agradeció.

“Por lo que has dejado en la historia del cine, del teatro, de la televisión en nuestro país. Por habernos dado trabajo a muchos cuando no teníamos trabajo y te amamos, mi amor, estamos muy bendecidos de tenerte”, dijo.

Silvia Pinal dijo algunas palabras ante cámaras

Fue entonces cuando la madre de Alejandra Guzmán respondió que, en realidad, la historia de la televisión mexicana se ha mantenido, y para muestra aquel evento.

“Gracias, gracias a ti. Para mí es un no sé, no te puedo decir que sea una cosa diferente porque no es cierto, no es diferente, estamos con las (…) todas las cosas que veo ahorita que volteo a ver, mira, estamos llenos de gente. Sabrá Dios cuántos niños van ahí”, respondió.

Posteriormente se develó una placa conmemorativa por los 25 años del programa, acto en el que también participó Silvia Pinal.