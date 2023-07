¿Nicola Porcella se quejó por la ‘broma’ en ‘La Casa de los Famosos’? Esto pasó antes del regaño

Previo a la octava eliminación de La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella sufrió una agresión: sus compañeros del reality le hicieron una ‘broma’ que causó indignación entre el público; sin embargo, según su agencia de talentos, el actor no se lo tomó personal.

Nicola Porcella es uno de los seis participantes que se encuentran en la contienda del reality show por un premio de 4 millones de pesos. El pasado 29 de julio, el intérprete originario de Perú fue tirado al suelo por Wendy Guevara, Sergio Mayer, entre otros de sus compañeros, para bajarle su ropa interior.

En el momento en el que quedó en el suelo, le dieron varias nalgadas. ‘La Barby’ Juárez y Emilio Osorio se unieron a la ‘broma’ y más adelante, Sergio Mayer untó crema en el cuerpo de Porcella y luego, mientras sostenía un cepillo de dientes, aseguró lo siguiente: “Te salvaste porque esto iba directo a ti”.

Después de aquel momento, algunos internautas pedían la expulsión de los involucrados en la broma; sin embargo, la persona que salió fue Jorge Losa, del ‘team cielo’ y que no se involucró con la agresión.

Nicola Porcella es parte del 'team infierno', mismos que le hicieron una 'broma' de muy mal gusto. (Instagram / @lacasafamososmx)

Regañan a integrantes de La Casa de los Famosos por broma a Nicola Porcella

Este domingo, en vísperas del inicio de la penúltima gala de eliminación, ‘La Jefa’ le pidió a todos los integrantes que se sentaran en la sala principal. Aunque pensaban que se trataba de un tema relacionado con la ceremonia de expulsión, fue para hacerles un llamado de atención:

“Solo quiero recordarles que están siendo vistos las 24 horas del día por un público que, posiblemente, en más de una ocasión se identifiquen con ustedes. Por esta razón, cada una de sus palabras y acciones se reúne como un mensaje para mucha gente”.

Aunque no especificó las acciones de las que estaba hablando, la voz que da las instrucciones a los participantes de La Casa de los Famosos México pidió a los habitantes que reflexionaran sobre la intensidad de sus bromas.

Nicola Porcella no se tomó personal la supuesta broma que le hicieron. (Foto: Instagram / @nicolaporcella12)

“Como jefa y anfitriona de esta casa, les pido que se traten con respeto. Los invitó a reflexionar sobre la intensidad de las bromas, juegos y actitudes que tienen entre ustedes. Diviértanse, pero siempre en un ambiente de respeto”, agregó.

Tras aquel comentario, los participantes comenzaron a cuestionarse entre ellos la razón por la que habían recibido el mensaje. No fue hasta que Nicola Porcella compartió que podría ser por lo que pasó con él:

“¿Sabes qué fue? La del cul*, que me jodieron a mí con la crema en el cul*. Me preguntaron a mí”, explicó el peruano; sin embargo, no concluyó su intervención debido a que inició la gala de eliminación.

¿Qué dijo la agencia de Nicola Porcella?

Este 30 de julio, Luna Agency, la agencia de talentos a la que pertenece Nicola Porcella, lanzó un comunicado sobre la agresión que vivió el actor:

“Sabemos y les informamos que Nicola está bien, dado su forma de ser, damos por entendido que no se lo tomó de manera personal, ya que todos los que siguen 24/7 el reality saben que es su forma de convivir”. También hicieron una invitación a “no fomentar el ‘hate’” en redes sociales.

“A todos, gracias por su apoyo y amor hacia Nicola”, finalizó Luna Agency. Aparte de lanzar aquel comunicado, la directora de la agencia, Yezmíen Nader aseguró a TV y Notas que Porcella no se quejó de la broma:

“Sé que él ya tocó el tema con ‘la Jefa’. Platicó un buen rato dentro del confesionario e incluso le dieron la opción de que platicara con los psicólogos que están disponibles para ellos, pero Nicola está tranquilo y no lo vio necesario”, comentó la directora de Luna Agency.

Dentro de La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella no ha demostrado ningún tipo de descontento hacia sus compañeros por la agresión.