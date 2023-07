Nicola Porcella sufrió hostigamiento de Sergio Mayer y el ‘team infierno’

A lo largo de casi nueve semanas, La Casa de los Famosos México se ha posicionado como uno de los programas favoritos de la audiencia, aunque esto no lo libra de polémica.

La más reciente ocurrió la madrugada de este sábado, cuando los integrantes del ‘team infierno’ se unieron para hacerle una ‘broma’ a Nicola Porcella que, de acuerdo con los internautas, atentó contra la integridad de su compañero.

Recordemos que el reality show es transmitido las 24 horas, por lo que, aunque ocurrió a altas horas de la madrugada, hubo quienes se dieron cuenta de la acción en la que participaron Wendy Guevara, Sergio Mayer y Poncho de Nigris; la ‘Barby’ Juárez y Emilio Osorio también participaron, pero en menor medida.

El 'Team Infierno' cuando todavía estaba Apio Quijano. (Foto: Instagram / @lacasafamososmx)

¿Qué pasó entre Nicola Porcella y sus compañeros del ‘team infierno’?

El viernes en la noche, la producción de La Casa de los Famosos México organizó una fiesta temática con los concursantes, mismos que se caracterizaron de cavernícolas e hicieron algunas actividades que ‘la Jefa’ les iba proponiendo.

Hasta finalizar el evento todo transcurrió con normalidad. No obstante, dentro del dormitorio ocurrió algo que llamó la atención de todos aquellos que seguían la transmisión y rápidamente se encargaron de viralizar.

Se trata de un clip en el que aparecen los integrantes del ‘team infierno’ en su respectiva habitación, donde también estaba la ‘Barby’ Juárez, del ‘team cielo’.

Aparentemente, en el video todos están alistándose para dormir, cuando Wendy Guevara se acerca a Nicola y empieza a forcejear con él con la intención de bajarle la ropa interior, acción a la que se unió Sergio Mayer; entre los dos tiraron al peruano al suelo.

Cuarto del 'team infierno' con sus integrantes. (Foto: Twitter / @KellerWiser / Captura de pantalla)

Ya en este, Nicola estaba boca abajo mientras Wendy, Sergio y Poncho de Nigris le dieron nalgadas en reiteradas ocasiones, acción a la que se unió la boxeadora, quien se quitó su chancla y también le pegó.

Después, Mayer tomó un bote de crema, lo abrió y le empezó a untar en los glúteos a su compañero, quien se escuchaba decirles: “No, no, no (…) ya, ya, ya no juego“. En eso entró Emilio Osorio al cuarto e hizo lo mismo que sus compañeros.

¿Qué pasó después de la violenta ‘broma’ a Nicola Porcella?

Nicola estaba tapándose sus genitales con las manos y la playera que llevaba puesta. En ese momento se escucha a De Nigris decirle al exesposo de Bárbara Mori: “No mames, Sergio, ¿por qué hiciste eso? ¿La crema esa qué era?”.

Con un tono sarcástico y burlón, Mayer respondió: “Fue Wendy que se vino cuando lo vio”, comentario que causó indignación en redes sociales.

Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Wendy Guevara fueron los más activos en la 'broma' a Nicola Porcella. (Instagram / @ponchodenigris / @soywendyguevaraoficial / @sergiomayerb)

Lamentablemente no quedó ahí, pues cuando el peruano regresó con una toalla, al que apodan ‘Tata’ en el reality show le mostró un cepillo de dientes y dijo: “Te salvaste porque esto iba directo a ti”.

Audiencia pide sanciones y expulsión de Sergio Mayer e involucrados

En redes sociales, los internautas catalogaron como un abuso lo ocurrido con los integrantes del ‘team infierno’ y sobre todo de Sergio Mayer, que fue quien le untó crema a Nicola en los glúteos.

Comentarios en Twitter sobre lo ocurrido con Nicolla Porcella y Sergio Mayer. (Foto: Captura de pantalla)

Comentarios como “Necesitamos sanción contra Sergio Mayer ayer paso todo el límite”, “Y todavía le dijo que ‘se salvó’ porque le quería meter un cepillo. Fuera Sergio Mayer ABUSADOR!”, “Expulsión para Sergio Mayer o van a normalizar el abuso sexual a nivel internacional? Ya se está haciendo tendencia mundial” son algunos de los que se pueden leer.

Comentarios en Twitter sobre lo ocurrido con Nicolla Porcella y Sergio Mayer. (Foto: Captura de pantalla)

Hasta el momento de la redacción de esta nota, la producción de La Casa de los Famosos México no se ha pronunciado sobre este incidente, que causó indignación en la audiencia del programa y los seguidores de Porcella.